Alarmante: China vuelve a permitir la cría de animales silvestres

Si bien las regulaciones prohíben comer especies de fuentes ilegales o bajo protección, no dicen si “comer animales con los tres valores (ecológicos, económicos y sociales) u otra vida silvestre terrestre que no esté bajo un tipo específico de protección es legal o no. Esto crea una laguna”, señaló Yang Heqing, funcionario del Congreso Nacional del Pueblo, a The Guardian.

Un comunicado del Centro de Conservación Shan Shui, una ONG china dedicada a la conservación de especies y ecosistemas, afirmó: “ Nos preocupa que tales cambios debiliten la supervisión y protección de los animales con los tres valores, impactando así a las poblaciones silvestres”.

image.png

De momento, un estudio conjunto de China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2021 determinó que la teoría de que el COVID-19 se originó en un laboratorio es poco probable. En cambio, la hipótesis más fuerte es que el virus infectó a los humanos de forma natural, probablemente a través del comercio de vida silvestre en Wuhan.

El informe concluyó que el virus SARS-CoV-2 probablemente se trasmitió de murciélagos a humanos a través de otro animal, aunque se necesita más investigación.

“No olvidemos que ya hubo tres grandes brotes causados por coronavirus desde principios del siglo XXI: Sars, Mers y Covid. Se ha pensado que estos brotes están estrechamente relacionados con la vida silvestre. Deberíamos aprender la lección e introducir políticas que guíen a los trabajadores de la industria a encontrar alternativas”, advirtió a The Guardian, Zhou Jinfeng, secretario general de la Fundación para el Desarrollo Verde y la Conservación de la Biodiversidad de China.

