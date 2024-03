Wos lanzará una nueva canción con el Indio Solari

Embed - WOS ft Ricardo Mollo - CULPA (Video Oficial)

Wos apoyó a Lali Espósito y criticó a Javier Milei

Dentro de la nueva camada de jóvenes músicos, Wos es uno de los artistas que más comprometido está con la cultura.

Durante los ataques del presidente Javier Milei contra Lali Espósito, el cantante no tardó en tomar posición y hacer explícito el apoyo a su colega.





image.png Wos apoyó a Lali Espósito tras las críticas del presidente Javier Milei. (Foto: Instagram @wos.ds3)



“Repudio el cobarde hostigamiento por parte del poder a quien expresa su opinión”, señaló tajante por medio de un mensaje que compartió en las redes sociales.

Y siguió: “La cultura no es la culpable de los males de nuestro país, por el contrario, es la alegría de muchos. Que no se use esto para desviar el foco de lo urgente”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Jesica Cirio se casa: la romántica propuesta de casamiento de su novio Elías

Nicki Nicole habló por primera vez de la polémica separación con Peso Pluma

Gran Hermano: las redes se unieron para eliminar a un jugador impensado

El restaurante de campo a 1 hora de Buenos Aires donde se come muy bien

El pueblo a 1 hora de Buenos Aires detenido en el tiempo e ideal para pasear