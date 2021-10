Wanda Nara y Zaira Nara: ¡De la que se salvó Forlán!

Pero el cuento de hadas no tuvo el felices para siempre que nos vendieron: después de casarse en 2008, se separaron en 2013 luego de 3 hijos y una vida que parecía de “ensueño”. Aunque los millones quedaron asegurados.

Aunque la relación duró más que la de Zaira Nara (33) y Diego Forlán, quienes se separaron en 2011 apenas un mes antes de pasar por el Registro Civil. En su momento, el rumor que circulaba tenía que ver con el enojo de Zaira Nara debido al contrato prenupcial que el jugador había solicitado como requisito de casamiento.

Aunque Forlán, que por ese entonces jugaba en el Atlético Madrid, ya no se sentía seguro de su “amor” por Zaira Nara, por lo que fue él quien expresó a la modelo la necesidad de terminar el noviazgo antes de unir sus vidas en un matrimonio que le generaba más incertidumbres que otra cosa.

La periodista Paula Varela lo confirmó este año cuando afirmó que: "En Uruguay dicen que la posta de la separación es que a Zaira le molestó las capitulaciones matrimoniales, allá lo llaman así. Eso habría traído rispideces".

Así, la menor de las Nara no se casó con la misma edad que su hermana lo había hecho años atrás. Y, desde los medios, muchos hicieron alusión a que el proyecto había fracasado, aunque ella había twitteado: "Menos mal que no me casé".

No así para Wanda, que apenas se separó de Maxi López ya estaba en pareja con Mauro Icardi (amigo íntimo de López para ese entonces, a quien tenía como ídolo además). Pero los planes de la blonda eran otros.

Así lo confirmó Zaira Nara en 2017, cuando en un careo con su hermana, le preguntó abiertamente: "¿Cuando lo viste por primera vez a Mauro se te puso en la cabeza la frase 'puedo conseguir todo lo que yo quiera'? Porque en ese momento era todo un imposible por tu estado civil..."

Wanda Nara recogió el guante y sostuvo que no, que ella había pensado en presentarlo a Zaira: "Ni me lo imaginé, de hecho creo que te lo presenté".

"Vos se lo querías encajar a alguien para no tentarte vos", le respondió su hermana menor, contundente. "Menos mal que no accedí", completó.

"Eso espero", retrucó Wanda.

Un padre muy particular y "chanta"

Don Nara, como se lo conoce en la farándula argentina, es el padre de ambas y, desde que eran muy pequeñas, las encaminó hacia la televisión. Él fue uno de los factores determinantes en la anulación del casamiento de Zaira Nara y Diego Forlán, a quien le pedía materiales para barcos.

Además, no tuvo una buena relación con Wanda Nara por años (a pesar de que ahora están reconciliados), por lo cual no conoce a sus nietas todavía. En gran parte, el conflicto que lo separó de su hija tiene que ver con que en el conflicto López- Icardi él se puso del lado del primero.

Esto no le gustó a Wanda, quien se alejó de él.

Hermanas contra el mismo blanco: China Suárez

Zaira Nara ha demostrado que mantiene su apoyo a Wanda Nara y, todavía también, a Mauro Icardi, a quien aún sigue en redes. Sin embargo, aparentemente estaría todo mal con la China Suárez.

image.png Zaira y Wanda Nara siempre del mismo lado

Ella y Paula Chaves, íntimas amigas, le habrían soltado la mano a la China luego de enterarse de la polémica entre Wanda e Icardi.

Y, recientemente, surgió un video de Morfi en el que ya años atrás Zaira y Wanda Nara se burlaban de la actriz ex pareja de Benjamín Vicuña, haciendo referencia a ella como "la paltera".

Las hermanas Nara tienen un historial botinero con éxitos y fracasos, aunque solo Wanda esté casada con un jugador de fútbol actualmente. No se sabe si por mucho tiempo o habrá reconciliación finalmente. Por las dudas, a última hora Diego Forlán se bajó del barco Nara.