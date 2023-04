Wanda Nara fogonea Instagram con amor propio

Esta clase de circunstancias a menudo están relacionadas con patrones propios de trastornos en la conducta alimentaria, de la que Argentina luce un triste ranking, ya que todavía continúa segundo a nivel mundial en cantidad de población que sufre al menos un tipo de desorden de esta clase.

Argentina: Segundo en el mundo con más casos de TCA

Según estudios internacionales de Mervat Nasser, centro de investigación especializado en temas de salud y desarrollo del instituto de psiquiatría de Kings College, Londres, indican que el país (del total de los relevados) que cuenta con más índices de Trastornos de la Conducta Alimentaria es Japón, con un 35% de la población afectada y en segundo lugar Argentina, siendo la anorexia el que afecta a un estimado de 1 de cada 100 mujeres.

De acuerdo con la licenciada Olga Ricciardi, (M.N. 10.500), psicóloga, fundadora y directora de CEDA (Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios), los TCA se definen de la siguiente manera:

Una enfermedad cuyas causas son psíquicas, el síntoma se manifiesta en lo alimentario, generando gran deterioro en el organismo Una enfermedad cuyas causas son psíquicas, el síntoma se manifiesta en lo alimentario, generando gran deterioro en el organismo

En esa línea, la licenciada Agustina Murcho (M.N.7888), nutricionista experta en trastornos alimentarios, añadió:

Son una alteración de la conducta alimentaria pero que no tiene que ver con una cuestión de "malos hábitos" como problema. En un TCA hay distorsión de la imagen, miedo a engordar, dietas extremas, atracones, entre otros. Para tener un TCA tiene que permitirlo también la estructura cerebral, no solamente se dan por hacer dieta y por alguna preocupación. Es muy frecuente el trastorno por atracón, que no se suele conocer, pero está muy presente en muchísimos pacientes Son una alteración de la conducta alimentaria pero que no tiene que ver con una cuestión de "malos hábitos" como problema. En un TCA hay distorsión de la imagen, miedo a engordar, dietas extremas, atracones, entre otros. Para tener un TCA tiene que permitirlo también la estructura cerebral, no solamente se dan por hacer dieta y por alguna preocupación. Es muy frecuente el trastorno por atracón, que no se suele conocer, pero está muy presente en muchísimos pacientes

En un país donde no se tiene claro qué implica comer bien, y con una clara crisis nutricional, la fundadora y directora de CEDA añadió que, según las estadísticas de su institución, los casos en Argentina crecieron en el ultimo año de modo alarmante:

Desde el comienzo de la pandemia se duplicaron las consultas por anorexia nerviosa respecto al promedio de años anteriores. El rango etario se amplió aumentando los casos en la infancia con la presencia de TERIA (Trastorno de Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos) en casos desde los 4 años. En la franja de la adolescencia, aumentó la proporción de casos en un 50%. El agravamiento de casos aumentó un 57% la necesidad de tratamiento psiquiátrico Desde el comienzo de la pandemia se duplicaron las consultas por anorexia nerviosa respecto al promedio de años anteriores. El rango etario se amplió aumentando los casos en la infancia con la presencia de TERIA (Trastorno de Evitación/Restricción de la Ingesta de Alimentos) en casos desde los 4 años. En la franja de la adolescencia, aumentó la proporción de casos en un 50%. El agravamiento de casos aumentó un 57% la necesidad de tratamiento psiquiátrico

