Una aclamada serie de Max regresa con su segunda temporada

El lanzamiento de esta nueva temporada coincide con la remasterización de The Last of Us Part II para PC, también programada para abril de 2025. Esta estrategia busca capitalizar el renovado interés por la franquicia, permitiendo a nuevos espectadores adentrarse en su universo mientras disfrutan de la serie.

Durante el CES, los fanáticos pudieron disfrutar de un adelanto que muestra a los personajes de Abby y Dina, interpretados por Dever y Merced, generando aún más expectativa.

La serie, producida en colaboración con Sony Pictures Television, PlayStation Productions y Naughty Dog, reafirma su compromiso con la calidad narrativa y visual, posicionándose como uno de los eventos televisivos más esperados del próximo año.

De qué tratará la segunda temporada de la exitosa serie

La trama de esta temporada se sitúa cinco años después de los eventos iniciales, en un mundo más peligroso y hostil. Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, enfrentarán no solo amenazas externas, sino también los conflictos emocionales derivados de su pasado. Los vínculos entre ambos personajes serán nuevamente el eje central, mientras que la llegada de nuevas figuras dinamizará la narrativa.

Entre los nuevos rostros destacan Kaitlyn Dever como Abby, personaje clave para los seguidores del videojuego; Isabela Merced como Dina; y un elenco que incluye a Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, y Jeffrey Wright. Catherine O’Hara también se suma como estrella invitada, prometiendo añadir su toque distintivo a la serie.

Basada en el famoso videojuego de Naughty Dog, The Last of Us destacó por su capacidad de combinar acción y exploración emocional. Su primera temporada recibió elogios por su fidelidad al material original y su profunda exploración de las relaciones humanas en un contexto devastador, ganándose varios premios, incluido un Emmy.

La producción de esta segunda temporada, sin embargo, enfrentó desafíos. Los retrasos ocasionados por la huelga de guionistas en 2023 pospusieron el rodaje casi un año. A pesar de esto, el equipo liderado por Craig Mazin y Neil Druckmann retomó con éxito el proyecto, generando grandes expectativas.

