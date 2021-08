Última derrota: Miguel Ángel Russo se despide de Boca

https://twitter.com/NahuH_JRR/status/1427554285282287632 La salida de Russo es tan necesaria como lo fue su vuelta, donde se ganó uno de los torneos locales más festejados. Luego nos dio una estrella más y eliminó a river 2 veces en 3 meses (la segunda sin patear al arco y con Obando de 9).

Gracias por todo Miguel. pic.twitter.com/KmD4QvZoYN — NahuH.JRR (@NahuH_JRR) August 17, 2021

La reunión para efectivizar el pase se realizará este martes (17/8) y el cargo lo ocupará de manera interina Sebastián Battaglia.

En las redes sociales, los hinchas de Boca se despiden y agradecen la trayectoria del DT. A pesar de que fue duramente criticado durante su última etapa, Miguel Ángel Russo recibe ahora el cariño de los seguidores del Azul y Oro quienes recuerdan sus aportes históricos al club.

https://twitter.com/leandrovaldes12/status/1427463447978127363 A Miguel Ángel Russo el agradecimiento eterno! Siempre.

Nada va a cambiar su lugar en las páginas centrales de la historia de Boca como DT.

El Xeneize necesita un cambio de aire y seguir.

Ojalá, cuando haya público, Miguelo se pase por la Bombonera así lo podemos ovacionar! — Leandro Valdés (@leandrovaldes12) August 17, 2021

Memoria

#LaMarchadelasPiedras

Cientos de piedras con los nombres de fallecidos por covid-19 fueron ubicadas en torno a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos. La manifestación pacífica se organizó en respuesta a las fotos filtradas de la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama durante la etapa más estricta de la cuarentena en el 2020.

Indignación por las “Visitas a Olivos”, el dolor de la pérdida de seres queridos y fuertes reclamos al Gobierno fueron los sentimientos más presentes durante La Marcha de las Piedras.

Una es por mi hermana, Sandra, 58 años. Estuvo cuatro meses en terapia intensiva. La acariciábamos con guantes de latex y el último día, cuando falleció, murió sola y la médica me pidió que me pusiera los guantes cuando ya estaba muerta y le dije que por favor me dejara tocarla por última vez, compartió una mujer a La Nación durante la manifestación.

Terminada la movilización, el Gobierno recolectó todas las piedras que serán utilizadas en un monumento que se levantará a futuro.

En las redes sociales, los usuarios compartieron sus historias, sus piedras y su apoyo a la marcha.

https://twitter.com/MatiBagnato/status/1427368700986941441 Dejemos de ser una sociedad "espasmódica"...no olvidemos como siempre en 3 dias tanto dolor.

Abu Norma te amo y extraño #LaMarchaDeLasPiedras pic.twitter.com/Jtg9fqEGZV — Matias Bagnato (@MatiBagnato) August 16, 2021

https://twitter.com/MatiasMey/status/1427366846173417482 Aca esta representado el dolor de cientos y miles de argentinos. #LaMarchaDeLasPiedras pic.twitter.com/U9HgHt2398 — Matias - Aca sigo y no me voy :) (@MatiasMey) August 16, 2021

Internacional

#Afganistán

Estados Unidos anunció que retiraría sus tropas de Afganistán para fines de agosto y el Talibán comenzó su tarea de recuperar el territorio perdido durante los últimos 20 años de ocupación.

Con una milicia mal preparada, muchas ciudades fueron tomadas sin resistencia y, sumado al escape del presidente afgano, el gobierno quedó bajo control del Talibán una vez más.

El miedo a las represalias hacia todos los que trabajaron con el gobierno de Estados Unidos, a las medidas represivas del Talibán y a un estado gobernado bajo las interpretaciones más extremistas del Corán llevaron a los ciudadanos a intentar escapar del país.

https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1427591032846254084 #EnPortada En una foto, el escape desesperado de 640 afganos de Kabulhttps://t.co/Z9zkNUC6H3 pic.twitter.com/89VEjttsjp — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2021

Las imágenes de aeropuertos atestados de gente y aviones que no pudieron despegar por las personas que se acumulaban a su alrededor para poder irse del país llegaron rápidamente a todas las pantallas del mundo.

En redes sociales, una de las preocupaciones principales es el futuro de las mujeres. En los últimos 20 años, las mujeres afganas fueron avanzando en su adquisición de derechos pero el nuevo gobierno podría volver a instalar la prohibición a la educación, al trabajo o a asegurarle a las ciudadanas los mismos derechos que a los hombres.

A pesar de que el Talibán aseguró que no se opone a que las mujeres accedan a la educación, Afganistán continúa siendo uno de los países más conservadores en el área y el pueblo no confía en las promesas del nuevo Gobierno.