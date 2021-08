La Voz: Lali Espósito disparó contra la acusación de plagio

Entre ellos, incluyó a Ana Paula, una de las participantes de la noche que no es la preferida de los fans y que se volvió tendencia bajo el nombre de “Ana Chanta”.

https://twitter.com/lalixcyrus/status/1425654721465946114 lali a ana paula: tiren amor, todos merecemos una segunda oportunidad

twitter: pic.twitter.com/dPHa4DaZhy — paul0 (@lalixcyrus) August 12, 2021 Twitter">

Ana Paula Rodriguez es una cantante argentina que, en 2016, acusó a Lali de plagio. Su denuncia a través de los medios fue que tanto la gráfica como el título del álbum “Soy” se lo habían copiado a ella.

En el 2021, Ana Paula se presentó en La Voz Argentina y los fans la reconocieron. En el vivo, y sin pelos en la lengua, Lali decidió hablar sobre el tema.

Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades. Esta profesión es muy difícil. Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. Yo no haría ciertas cosas pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor, explicó Lali. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades. Esta profesión es muy difícil. Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. Yo no haría ciertas cosas pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor, explicó Lali.

"Solo que de verdad pienso así. Hay que ser más amorosos, ¿viste?... entre lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve", terminó.

https://twitter.com/soplalavela_/status/1425651689995055109 Lali, hablando de Ana paula rodriguez #LaVozArgentina pic.twitter.com/V1clZs0f3c — El Perfil, me define / Alexis (@soplalavela_) August 12, 2021

Periodistas vs. Streamers

#Ibai Llanos

Ibai Llanos, un streamer español, entrevistó a Lionel Messi en vivo en su canal de Twitch. El hecho fue histórico ya que el campeón argentino es conocido por ser muy exclusivo a la hora de brindar entrevistas.

No sería la primera vez que el español entrevista a un gigante del mundo del fútbol pero, siendo un hincha del FC Barcelona, este fue un gran momento en su carrera.

A pesar de que los fans, tanto de Ibai como de Messi, estaban más que emocionados por la charla, el evento también generó malas miradas. Algunos desaprobaron y criticaron el hecho ya que el streamer no es periodista deportivo y no tiene “habilidad de comunicación”.

De esto surgió un gran debate sobre la esencia del periodismo deportivo en donde los usuarios de redes no tardaron en defender a Ibai Llanos y expresar un par de críticas hacia los “antis”.

https://twitter.com/juanma_rguez/status/1425729596687781892 El problema es el de siempre, el periodismo de sangre azul que dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo conviene hacerlo. Yo paso de estos doctorcillos de la santa madre iglesia periodística. Llevo pasando de ellos 30 años. Así que, ánimo @IbaiLlanos — Juanma Rodríguez (@juanma_rguez) August 12, 2021

https://twitter.com/SchrodingerGata/status/1425734451863203840 La realidad es que @ibaillanos ha conseguido algo increíble: poner en jaque a un periodismo deportivo manipulador y decadente, cambiar las reglas del juego y desconcertar a quien le miraba por encima del hombro como "chaval que juega al ordenador". Qué orgullosa ♥. — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) August 12, 2021

https://twitter.com/migquintana/status/1425749991814012928 Ya que estamos rasgándonos las vestiduras porque Ibai charle con un futbolista sin ser periodista podríamos aprovechar también para valorar cómo en las radios y en las teles cada vez hay más ex futbolistas sin ningún talento comunicativo y menos periodistas, ¿no? — Miguel Quintana (@migquintana) August 12, 2021

Amor en redes

#Belito

Belito Rafael es una inesperada personalidad emergente en las redes sociales. Siendo un abuelo de más de 80 años, Belito se hizo famoso cuando su nieta subió a TikTok un video en donde se lo ve intentando pedir una pizza por teléfono pero fallando, ya que no puede parar de reírse.

A partir de eso, terminó con su propia cuenta de TikTok y con una en Twitter con más de 50 mil seguidores. Su amabilidad y gran formalidad a la hora de expresarse lo convirtieron en uno de los influencers más queridos de las redes sociales.

Su nombre se volvió tendencia ya que debió someterse a una cirugía de la vista y fue relatando toda su experiencia a través de su Twitter. Sus fans lo adoran y el tuit en donde avisa que la operación fue un éxito cuenta con 22 mil Me Gusta.