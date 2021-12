Spider-Man está rompiendo la taquilla por anticipado

SPIDER-MAN: SIN CAMINO A CASA - Tráiler Oficial

El jueves, Imax recaudó US$ 10,1 millones con Spider-Man, su 3er. número más alto de vista previa de todos los tiempos.

'Spider-Man: No Way Home' combina 3 generaciones de películas de Spider-Man e incluye a los actores villanos anteriores

Willem Dafoe ('Spider-Man', de 2002),

Alfred Molina ('Spider-Man 2', de 2004) y

Jamie Foxx ('The Amazing Spider-Man 2', de 2014).

También está protagonizada por Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau y Benedict Wong.

El miércoles 15/12 por la mañana, se filtraron segmentos significativos de 'Spider-Man: No Way Home' en línea, y Sony trabajó lo más rápido posible para bloquearlos. De pronto, grandes porciones de la esperada película comenzaron a aparecer en YouTube y hubo que lograr despublicar todo.

spiderman.jpg Esta imagen de la nueva película de 'Spider-Man' provocó muchos interrogantes entre los fans.

En Reino Unido, recaudó ese día, 7,6 millones de libras (US$ 10,1 millones), lo mejor de la era de la pandemia, superando a la película de James Bond, 'No Time to Die', el número de apertura de miércoles más grande de todos los tiempos y el mejor de Sony para cualquier día de la semana.

Si el seguimiento se mantiene, 'Spider-Man: No Way Home debería lograr durante el fin de semana entre US$ 300 millones y US$ 400 millones a nivel mundial. Todo depende de Omicron.

A los críticos les gustó 'No Way Home' y le otorgaron una calificación de 94% en Rotten Tomatoes. En una reseña favorable, Peter Debruge, de 'Variety', celebró lo que llamó "una metaaventura satisfactoria" (en relación al metaverso, el eje de las historias de Marvel hoy día).