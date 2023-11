Ricardo Darín será voz en película de la Selección Argentina

Me emocioné de solo leer el relato en off. No se la pierdan Me emocioné de solo leer el relato en off. No se la pierdan

Con relato en off, se refiere a que grabó la voz de varios segmentos del filme. Con gran probabilidad sea un documental narrado de una forma en la que el público argentino quede más que maravillado.

Ricardo Darín será el narrador de la película sobre el triunfo de la Selección Argentina en Qatar

Tal y como informó Caras, Elijo Creer es Producida por Gonzalo Arias y Mariano Suez, con un guión a cargo de Martín Méndez, la película se adentrará en la intimidad del equipo nacional, revelando testimonios conmovedores de los protagonistas y ofreciendo un detallado repaso de los momentos cruciales de la gesta mundialista.

Acá el tráiler:

ELIJO CREER Teaser Tráiler Español (2023) HD

También podés leer: La emotiva reacción de un nene que cumplirá el sueño de ver a Lionel Messi

Lionel Messi usará la misma camiseta que Diego Maradona

Lionel Messi posó con la nueva indumentaria que los jugadores de la Selección Argentina usarán en las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026. El estilo retro de la ropa trae el recuerdo de Diego Maradona.

Para este lanzamiento, Adidas fabricó un conjunto igual al que usó la selección de Diego en el mundial de Estados Unidos 94, y revolucionó las redes sociales.

image.png Diego Maradona grita su golazo contra Grecia con el mismo modelo de camiseta que usará Lionel Messi en la Selección Argentina.

La publicación de la marca alemana en sus redes sociales y su página web, con Messi con la brillante indumentaria, recibió una catarata de elogios y despertó muchos recuerdos. Es que su diseño traslada a quienes la ven, a recordar a Diego con ese uniforme suplente que la selección usó en el mundial de 1994.

La nueva camiseta es hermosa por donde se la mire, azul brillante, con los números blancos que resaltan en el pecho, el cuello negro estilo chomba y los rombos a los costados negros. Igual que su ancestro.

Además, junto con la camiseta, Adidas también presentó el short que combina a la perfección y una campera estilo urbano de color celeste y con detalles en blanco.

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Registro Automotor: Cambios claves en los métodos de pago

La decisión de los comercios ante app falsa de Mercado pago

Reconocido actor lapidó al programa de Andy Kusnetzoff

Memes y política: Feroz debate digital

Jésica Cirio blanqueó a su nuevo novio vinculado a la política

Los 3 destinos más elegidos para pasar las Fiestas

Vuelos en Argentina y al exterior: Pasajes a mitad de precio