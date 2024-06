Polémica por una aplicación creada por Connie Ansaldi que ofrece salud mental

Embed - Contame Un Secreto en Instagram: " HABLEMOS " View this post on Instagram A post shared by Contame Un Secreto (@cux.ai)



La opinión de un experto sobre la aplicación de Connie Ansaldi

Desde el programa Arriba Argentinos se comunicaron con el psiquiatra Gregorio Alcaín quien brindó su punto de vista sobre el uso de la tecnología en la salud mental y la polémica aplicación.

"Jamás el avance tecnológico es malo, siempre puede ser malo lo que uno hace con él, pero siempre hay que aceptarlo como algo productivo", comenzó diciendo el médico.

Sin embargo, posteriormente, sobre Cux agregó: "Interactúa como si fuera el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, esto es lo que le estamos preguntando".

"Yo no lo haría con una máquina porque necesito un ser humano enfrente, que comprenda mi alma, que comprenda mi sentimiento, mi problema, mi problemática, mi angustia, mi existencia. O sea, que alguien me contenga siendo una máquina no me sirve", explicó.

