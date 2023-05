Periodista de América TV reavivó pelea con Ricardo Darín

La pelea menos pensada: Tartu vs. Ricardo Darín

El periodista explicó que no le gusta cómo Ricardo Darín actúa ahora que adquirió el estatus de “actor prestigioso”. “ Todo es solemne con Darín ahora, no hay más risas, no hay alegrías, él no agarra comedias. A los actores les decís esto y les tocás el ego ”, apreció Tartu.