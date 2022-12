Papá Noel se vuelve héroe de acción en Violent Night

Pero Papá Noel no se va a quedar quieto ante esta injusticia, sino que va a salir de su política de no intervenir para salvar no sólo la navidad sino a toda la familia de esa niña, con un combo de acción exagerada y sanguinaria en clave comedia a la que resulta difícil no rendirse, sobre todo teniendo al equipo de Tren Bala detrás de este film.