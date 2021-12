Ojeda Vs Dalma/Gianinna: Dólares por ir a Dubai y nuevos ADN

maradona.jpg Verónica Ojeda con Diego Maradona y su hijo en común, Diego Fernando, en una foto que el futbolista había publicado en sus redes sociales.

“Dalma y Giannina cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio ”, disparó.