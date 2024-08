Marvel quiso a esta ex actriz de Harry Potter en su nueva serie pero ella dijo no

image.png Miriam Margolyes, la Sra. Sprout en Harry Potter, rechazó medio millón de dólares que le ofreció Marvel para su próxima serie, "Agatha".

Además, la actriz mencionó su demanda económica como otro factor decisivo, pues ella pretendía más de un millón de dólares y Marvel contraofertó $600.000. "Les dije: 'Bueno, quiero un millón de libras (1,2 millones de dólares)' y me dijeron: 'Puedes tener medio millón', y dije: 'No, no quiero hacerlo", reveló Margolyes. Su decisión parece estar más relacionada con sus propios términos que con la falta de interés en el papel en sí.