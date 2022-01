Llora Ángel de Brito, descorchan Rodrigo Lussich y Pallares

Claro, De Brito, fuera de las cámaras por estas semanas, intenta seguir generando contenido en las redes y portales de noticias para evitar que su nuevo proyecto para este año quede en la nada.

"No llegan a seis en ningún horario. Ni a la mañana ni a la tarde. Subestimar es fácil. Ganar, no", chicaneó en Twitter luego de que un seguidor posteara por debajo del cinturón: "Dejemos de agrandar a LAM y a De Brito, le iba bien pero no hacia 15 puntos, hacia 6. El Trece no le va a costar mucho reemplazarlo".

El conductor aprovechó el cruce para enviar un mensaje al gerente de contenidos de El Trece, Adrián Suar. El punto es si De Brito se fue porque quiso y ahora busca regresar o si hace todo esto frente a la amenaza de quedar afuera de Telefe también.

Por las dudas, defiende a los de ViacomCBS mientras tanto:

https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1486513229505318914 Alguien quedó mal, después de la carta documento de #Clarin a #Viacom ¿no? pic.twitter.com/YBHAjXd43l — | Siempre Primero (@NachoRodriOk) January 27, 2022

https://twitter.com/polloalvarezok/status/1485775121797181443 9.1 Paciencia. — Pollo Alvarez (@polloalvarezok) January 25, 2022

Según las últimas versiones que circulan por el periodismo, el pase de De Brito estaría a punto de caerse y hay quienes se animaron a decir que Florencia Peña podría regresar a Telefe, que seguirá con el programa Flor de Equipo. Sin embargo, otros insisten en que Georgina Barbarossa fue confirmada como conductora oficial y Ángel de Brito quedaría como co-conductor o panelista; algo que no lo estaría convenciendo demasiado porque él viene de ser protagonista del programa más visto del mediodía en la Argentina.