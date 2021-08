La Voz Argentina: La eliminaron y busca demandar al reality

https://twitter.com/politomor/status/1432063734361563139 Jessica Amicucci, la ex participante de #lavozargentina, quien tuvo un conflicto con @MauYRicky, habló en un vivo de Instagram. Dijo que evalua denunciar al programa, por maltrato y mal uso de su imagen. Además acusa a Lali y a La Sole de no defenderla frente a esa situación. pic.twitter.com/OpOwdaq9FP — Polito Moreno (@politomor) August 29, 2021

La ex participante de La Voz Argentina informó que, después de lo que vivió, se va a ir del país y aseguró que el concurso está armado.

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo Hice castings toda mi vida”, dijo.

No conforme con eso, Jéssica Amicucci apuntó contra todo el jurado. Acusó a Lali Espósito y a Soledad Pastorutti de no defenderla mientras era “maltratada” por Ricky Montaner.

“Cuando a mi me gritó (Ricky), sufrí muchísimo. Te trata mal, a mi me trató mal", dijo.

Esta no sería la primera vez que Amicucci critica al jurado en las redes, en especial a Mau y Ricky Montaner a quienes tildó de no tener talento.

El cruce en La Voz Argentina

A comienzos de agosto, Jéssica Amicucci cantó en dúo con Esperanza Careri en representación del team de Mau y Ricky.

La presentación estuvo lejos de ser buena y, mientras recibían las críticas, Amicucci culpó a Esperanza justificando que se había negado a participar en las primeras prácticas. Sin embargo, la acusada se defendió explicando que se había quedado sin voz por las alergias y que, cuando le ofreció a su compañera repasar la letra, no había recibido respuesta.

La justificación de Jéssica no fue suficiente para Ricky Montaner, quien le volvió a remarcar que en las partes individuales también había desafinado.

Esperanza Careri vs. Jessica Amicucci - "Love on top" – Batallas – La Voz Argentina

A esto, la abogada contestó: "Pero los nervios están".

Ricky, ya molesto por las excusas, la cortó tajante con un “"Ok mi amor, buenísimo", y Amicucci fue eliminada del team del dúo Montaner.

Fuera del escenario, Mau y Ricky hablaron sobre la situación vivida:

Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas. Eso no representa al equipo Mau y Ricky. Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas. Eso no representa al equipo Mau y Ricky.