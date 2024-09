La chicana de Marcelo Bonelli a Sergio Lapegüe al aire de TN

"Ay, que saludas así con los deditos.. Que agrandado está", disparó Lapegüe mientras se reía. Cabe recordar que Bonelli es hincha ferviente de Racing, que le ganó en la noche de jueves (26/9) por 4-0 a Paranaense y se metió en las Semifinales de la Copa Sudamericana.

image.png El divertido ida y vuelta entre Marcelo Bonelli y Sergio Lapegüe.

"Me imagino como habrán sufrido muchos ahí anoche, por favor.. todos los que deseaban que perdiéramos", continuó el periodista. A lo que el conductor, hincha de Boca Juniors, le respondió: "No se... que se yo, ¿ustedes sufrieron?".

Racing en varias ocasiones estuvo cerca del empate del equipo brasilero y sufrió hasta los últimos minutos.

"Te lo digo ahora porque después no me dejan hablar. Ayer había cuatro contra mi, hoy no se de qué se van a disfrazar", cerró Bonelli. Mientras desde el piso se escuchaba a sus compañeros advertirle: "Deja de llorar Marcelo.. la Llorademia".

