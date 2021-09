La 'caja' no es 'boba': Misión en la Nieve con Bear Grylls

En febrero de 2021, insistió con la interactividad en 'Animals on the Loose' (Animales sueltos: una película de You vs.Wild o 'Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild'). Y en septiembre lanzó el 3er. producto interactivo, 'You vs. Wild: Out Cold', traducido como 'Misión en la Nieve'.