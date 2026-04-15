"Antes de sincerarme sobre algo increíblemente crudo y traumático, me digo a mí misma: 'Está bien, no necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer'", indicó Rose.

Katy Perry acusada de agresión sexual Qué reveló la policía Urgente24 Ruby Rose La actriz Ruby Rose denuncia a Katy Perry.

¿Qué dijo la policía sobre la denuncia contra Katy Perry?

En medio de la polémica, se conoció que la policía ya investiga a la cantante luego de que la actriz presentara la denuncia.

“Los detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abuso infantil de Melbourne (SOCIT) están investigando una presunta agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010", reza un comunicado de la Policía de Victoria, Australia, según The Guardian.

“Se ha informado a la policía de que el incidente tuvo lugar en un establecimiento con licencia para la venta de alcohol en el distrito central de negocios de Melbourne", continuaron. "Dado que la investigación sigue en curso, sería inapropiado hacer más comentarios en este momento.”

Como consecuencia, Ruby Rose informó en Threads que ya no tiene permitido hablar del caso.

"Última actualización sobre esto: A partir de esta tarde, he finalizado todos mis informes. Esto significa que ya no puedo comentar, republicar ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas", detalló Rose, recoge The Guardian.

“Esta es una solicitud habitual de la policía y, en muchos sentidos, supone un gran alivio", dijo la actriz. “Ahora puedo comenzar el proceso de curación. Y temporalmente seguir adelante”.

katy perry russell brand soccer team 08_original.webp Katy Perry ha salido a defenderse.

Katy Perry habla sobre las fuertes acusaciones de Ruby Rose

Por su lado, Katy Perry, dice que todo es una farsa.

La cantante y actual pareja de Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, se ha manifestado al respecto negando de manera contundente las acusaciones de haber agredido sexualmente a Ruby Rose años atrás.

Un representante de la cantante declaró en un comunicado que, "las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son rotundamente falsas, sino que constituyen mentiras peligrosas e irresponsables".

"La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de formular graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas reiteradamente por los implicados", agregó.

----------

Más noticias en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Feinmann le contestó a Florencia Pérez Roldán, vocera de la Suizo Argentina

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas