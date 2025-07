Happy Gilmore 2: La secuela de Adam Sandler que arrasó en Netflix en su estreno

image Happy Gilmore 2 tuvo un gran debut en Netflix, con récords de audiencia, aunque la crítica la recibió con reservas por su fórmula repetida y exceso de cameos. A pesar de eso, mantiene el humor clásico que el público valora.

Sin embargo, la recepción crítica fue más tibia. Con un 60% en Rotten Tomatoes que luego subió a un 64%, la secuela no logró sacudir la vara del original, que tiene un 63%. La audiencia, más generosa, le dio un 70% en el Popcornmeter, pero varios críticos remarcan que Happy Gilmore 2 no intenta reinventar la fórmula, sino abrazar lo clásico, incluso con ciertos gags que empiezan a cansar. Collider señaló que la película es "un encantador y bien intencionado regreso que actualiza al personaje justo lo necesario", mientras The Gate afirma que no es "alta comedia ni ciencia espacial, pero cumple con lo que promete."