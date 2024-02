Furor por el look "europeizado" de Enzo Fernández: "No cambies el mate"

El balance que hizo Enzo Fernández sobre el presente del Chelsea

De inmediato su posteo provocó la reacción de sus fanáticos quienes no tardaron en alabar su nuevo estilo. Sin embargo, también estuvieron a aquellos que lo criticaron por su nueva apariencia como así también por “reemplazar” el mate argentino por el café take away. “No me cambies el mate de todas las mañanas por el café”, manifestó su colega,

En diálogo con SportsCenter, Enzo Fernández se refirió a la actualidad de su equipo. “Es un balance medio turbulento, tratando de hacer lo mejor posible en lo que queda del año para terminar en puestos de Champions”, dijo.

“Falta mucho, con la tranquilidad de que todavía hay tiempo, pero con la responsabilidad que se merece, tratando de dar lo mejor de nuestro lado entrenando y siendo positivos. Tenemos un gran plantel”, añadió.

Es preciso recordar que el Chelsea se ubica en la décima posición de la Premier League, lejos de los primeros puestos que lo ubican en la próxima Champions League.

“El hincha me ha demostrado cariño desde un primer momento, estoy muy agradecido con ellos. Es un orgullo que me ovacionen, me siento como en casa y eso es importante para la confianza”, señaló sobre el apoyo que recibe de los hinchas.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Nombran twittero a cargo de la Comunicación Digital de Presidencia

Máximo Kirchner pierde peso político y su enemigo gana terreno

Milei no tiene respiro y ahora le harán un paro docente

El increíble parque acuático frente al mar para todas las edades

Mauricio Macri apuesta a ganador y se ve presidente del PRO