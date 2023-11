Flor Vigna filtró video íntimo con Luciano Castro en la cama

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTronnk_%2Fstatus%2F1720223030813622603&partner=&hide_thread=false FLOR VIGNA Y LOURDES SÁNCHEZ CARA A CARA

En medio del escándalo, tras acusar a Lourdes Sánchez de querer salir con su actual novio la cantante, Flor Vigna continuó mostrándose picante en redes.

La cantante compartió con su canción de fondo "Mi ex tenía razón" un video en la cama encima de Luciano Castro, ambos en ropa interior, con una "manito indiscreta" del actor sobre el pecho de su novia.

6 de noviembre de 2023

Polémica con Luciano Castro vs. feministas

Castro fue de invitado a un programa de televisión en Paraguay y desató la polémica. Cuando lo presentaron, se generó un momento tenso entre el actor y Dora Ceria, conductora del programa La Mañana de Unicanal.

"¡Es de verdad, señora!”, lanzó Ceria y tocó el brazo de Luciano. Sin embargo, causó una incomodidad en el actor quien no pasó por alto el momento: “Lamentablemente, estoy acostumbrado. No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda ”, lanzó molesto.

“Si yo hago esto vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada sigamos" “Si yo hago esto vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso; lo hago yo, voy preso. Pero bueno, no pasa nada sigamos"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgenda2030_%2Fstatus%2F1720927007301669003&partner=&hide_thread=false Luciano Castro: "No me molesta que me toquen, pero si yo toco, me cae una demanda, mientras que si una mujer me toca a mí, lo consideran gracioso. Lo que me molesta es la desigualdad."pic.twitter.com/VL2BHkXHiv — Agenda 2030 (@Agenda2030_) November 4, 2023

A raíz del episodio, la conductora rompió el silencio y aseguró: "No tengo intención de entrar en polémicas. Todo bien con Luciano. A mí me halagó tenerlo en Paraguay". Y agregó: "No lo conocía personalmente. También soy actriz y estaba emocionada por conocerlo".

“En su momento no lo entendí y me quedé en shock...Sí la reacción me tomó un poco de sorpresa. De mi parte está todo bien con Luciano y si toca pedir disculpas, me disculpo con él. También lo hice en ese momento”, concluyó.

