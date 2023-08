Famosos post PASO 2023: Chicanas vs Esperanza por Milei/LLA

Live Blog Post

"Peligroso es el peronismo Lali. Nadie puede tenerle miedo a la libertad, salvo los esclavos", "Peligroso es vivir con 120% de inflación Lali, dale", "Triste es que te maten por un celular y salgan en 12hs", fueron algunos de los tweets contra la postura de la cantante.

Sin embargo, en la mañana de este lunes 14 de agosto,“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar”.

Y volvió a disparar contra Milei: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”. " Del único bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos ”, afirmó.

No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente .Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera…

Recordemos que Lali ha manifestado en reiteradas oportunidades sus ideologías, opuestas a las de Milei, como por ejemplo, estar a favor del aborto. Además de dejar en claro y de forma tajante que el candidato a presidente por LLA le parece un "antiderecho", la actriz destaca su compromiso con el feminismo y su apoyo a la comunidad LGBT, tal como se la ha visto en las marchas del Orgullo LGTBIQ+.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLLA_LaRioja%2Fstatus%2F1691090966760038400%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1691090966760038400%7Ctwgr%5E9720220944457114d92753e67bfcf580ade6d9d1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Flali-esposito-contra-milei-y-la-cruzo-anama-ferreira-n559277&partner=&hide_thread=false Estimada Lali, esta bien que te duela.

Con nosotros, no vas a volver a ser contratada por contratos millonarios y sucios del estado. Como lo fue este año en el festival de la CHAYA en La Rioja. — La Libertad Avanza - La Rioja (@LLA_LaRioja) August 14, 2023

Por su parte,en la provincia de La Rioja, no se quedaron callados yacusándola de jugar para el Gobierno. "Está bien que te duela.

En febrero de este año, la cantante argentina abrió la Fiesta Nacional de la Chaya en el Autódromo de La Rioja. Un evento gratuito, organizado por el gobierno de La Rioja que fue transmitido en la TV Pública y canales públicos de todo el país.

Además, en marzo de este año, LaliEspósito fue reconocida como Personalidad destacada de la Cultura en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Gracias a todos los diputados por esto, que era impensado para mí. Uno puede pensar en lo que es el éxito para uno y tener pequeños objetivos, pero no puede imaginar representar a las mujeres que admira ni a los hombres con los que trabajo ni a las personas que me rodean", expresó en ese momento.

Anamá Ferreira también contra Lali Espósito por Milei

A pesar de asegurar que "ama" a la cantante, la ex modelo y empresaria brasileña se sumó a las críticas contra Lali Espósito y salió al cruce por sus dichos contra Javier Milei, apuntando contra el Gobierno.

"Peligroso es salir a trabajar y no saber si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos . Peligroso es matar a Morena por un celular. Peligroso es un dólar a $600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloacas".