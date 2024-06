Escándalo y fiesta con mujeres: Mac Allister se limpió y embarró a Rodrigo De Paul

Esta versión coincide con la que dio la modelo. Cuando estalló el escándalo, Robles le respondió al cronista Santiago Sposato: "Frío, frío.. f ue con otro. Pero no me interesa que se sepa, estoy soltera. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer".

Tanto Robles como el vocero de prensa de Mac Allister, desligaron al jugador del escándalo mediático. A pesar de que el periodista Pepe Ochoa confirmó que la información le llegó de muy buena fuente, existe la posibilidad de que esto sea así y Mac Allister este limpiando su imagen públicamente.

Sin embargo, llamó la atención que el prensa de Mac Allister apuntara directamente a Rodrigo De Paul mandándolo al frente con la prensa. Por lo que muchos especularon que podía tratarse de un acuerdo entre los jugadores frente a los medios, ya que De Paul "está soltero" mientras que Mac Allister está de novio y sería un escándalo aún mayor de cara a la Copa América.

