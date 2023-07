El Negro Oro en Argentina sin novio: Por qué dejó Uruguay

Mientras Oscar González Oro estaba instalado en el país vecino aseguró que no volvería a la Argentina. En ese momento, aseguró: "La famosa grieta en Argentina me enferma, me hace daño. Me va a afectar a mi salud, si me trago todo lo que tengo para decir, me va a dar una úlcera. Yo dije alguna vez 'si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta', y cada vez que voy a Argentina, la grieta es más profunda".