El impactante filme de Netflix basado en hechos reales

Bajo la dirección magistral de Todd Haynes y con el genio plasmado por Mario Correa y Matthew Michael Carnahan, tomando inspiración de las páginas inmortalizadas en el libro "The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare" escrito por Nathaniel Rich y publicado en las columnas de The New York Times en el año 2016, esta producción cinematográfica alza su voz en protesta, destapando la oscura sombra de contaminación tejida por el gigante químico, la corporación DuPont, en Parkersburg, Virginia.