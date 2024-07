El fraternal gesto de Antonio Gasalla que Gerardo Romano no olvida

Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson

Es preciso recordar que en diálogo con Chiche Gelblung por la pantalla de Crónica el actor mostró los remedios que tomaba a diario y reveló que ha sido diagnosticado con Parkinson.

"No se me nota porque laburo mucho, y porque no doy conferencias diciendo 'tengo Parkinson'". Y brindó detalles de cómo lo lleva a diario en relación a su trabajo.

Y explicó: "Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo. Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘Perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo".

El actor actualmente se encuentra en plena actividad protagonizando su espectáculo unipersonal "Un judío común y corriente" y además rodando En el barro, el spin off de El Marginal.

