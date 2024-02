Disney prepara Star Wars X con directora ganadora del Oscar

image.png

Además, Cosmic Marvel reveló que la directora elegida para dirigir la primera película de la trilogía es Sharmeen Obaid-Chinoy, una cineasta pakistaní que ganó dos premios Oscar por sus documentales Saving Face y A Girl in the River: The Price of Forgiveness.

También podés leer: La nueva serie de Star Wars que la rompe en Disney Plus

¿Qué podemos esperar de la nueva trilogía de Disney?

Aunque todavía no hay muchos detalles sobre la trama de la nueva trilogía, se espera que continúe la historia de Rey, interpretada por Daisy Ridley, como maestra Jedi, guiando a una nueva generación de aprendices que deberán enfrentarse a nuevos desafíos y amenazas.

La nueva trilogía de Star Wars tiene previsto estrenar su primera película en 2026, aunque podría sufrir algún retraso debido a los tiempos de producción o los cambios de ideas en el camino.

image.png

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de otras producciones de Star Wars, como las series The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka, que se emiten en la plataforma de streaming Disney+.

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Locura total: Aerolínea lanzó pasajes por menos de $10.000

Entre cuerdas: Maximiliano Pullaro apoyó al intendente que expuso a jueces por liberar delincuentes

Axel Kicillof avisa: "Puedo cerrar los accesos o los puertos"

El hermoso pueblo con cascadas para disfrutar en Buenos Aires

La gente está usando este método para reducir el estrés