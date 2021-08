Día de la Radio: 5 películas para celebrar este día

image.png Adrian Cronauer y Robin Williams.

Trama:

Durante la guerra de Vietnam, Adrian Cronauer (Robin Williams), un disc-jockey de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llega a Saigón para entretener a los soldados desplegados en Vietnam. Al principio todo es diversión, pero poco a poco los jefes se darán cuenta de que sus comentarios acerca de la guerra no son "políticamente correctos". Por lo mismo, deciden expulsarlo y enviarlo de nuevo a su hogar, mientras que en la radio colocan sucesores que no dan la talla y no gustan tanto como él. Los soldados le piden que vuelva, sin saber que lo expulsarían por sus comentarios.