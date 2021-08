Chano Charpentier grabó un video y habló de su recuperación

Quiero agradecer también, fundamentalmente, a los medios. A los chicos que están pasando frío abajo. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar.

Tengo que curarme de mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no sólo por mí, sino por mis compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción Tengo que curarme de mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no sólo por mí, sino por mis compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción

Bueno, por último quiero agradecerle a mis fans, los carteles, las manifestaciones de afecto, ante cada uno de los momentos difíciles que tuve. Me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes.

Los amo para siempre Los amo para siempre

Decirles que no podemos vernos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz. Estoy feliz porque confío que lo mejor está por venir".

https://twitter.com/mauroszeta/status/1425822300037804043 Dan de alta a Chano a las 14. Así habla por primera vez y agradece a los médicos que lo salvaron. Ahora evalúan si está en condiciones de declarar en la causa. pic.twitter.com/bXjjtm3Idu — Mauro Szeta (@mauroszeta) August 12, 2021

La foto de Chano

Recordemos que el hermano de Chano, Gonzalo Moreno Charpentier, mejor conocido como Bambi, ya había publicado en su cuenta personal de Instagram una foto del cantante en el Sanatorio Otamendi, tal como informó Urgente 24, el pasado 08 de agosto.

Dicha publicación muestra a Chano de espaldas mirando por la ventana. “Acá con el hijo de la ex mujer de mi viejo”, escribió Bambi para referirse a su hermano en su historia de Instagram. Además, agregó el emoji de un corazón, una cara feliz y un brazo haciendo fuerza. La foto significó una buena noticia para los fanáticos y oyentes del músico.

Cabe destacar que Bambi informa recurrentemente el estado da salud de su hermano y ha utilizado sus redes sociales en varias oportunidades para agradecer los mensajes de apoyo para Chano.

"Quiero agradecer a todas las personas que mandan fuerzas para que la salud de mi hermano siga mejorando. Los abrazo y les cuento que toda esa energía está llegando a destino. El amor que recibimos durante estos días fue clave para transitar este momento que nos toca vivir”, publicó desde su cuenta de Twitter.