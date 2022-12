Avatar 2: La trama que concientiza y arrasa con la censura

Desglosado, eso es $175 millones en el extremo superior en EE.UU/Canadá y $ 350 millones fuera del país. Algunos estimaron que Avatar The Way of Water llegaría a recaudar $150 millones y si la película llegara al nivel más bajo, no es el fin del mundo. Para su fortuna, las ventas de entradas fuera de USA se componen de $250 millones sumándole otros $100 millones de China, siempre el mercado variable.