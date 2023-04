Zelenski en la aliada Polonia y Contracumbre Lukashenko-Putin

Live Blog Post

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE) no aprendieron del conflicto que suscitó la instalación de un escudo antimisiles en Polonia apuntando a la Federación Rusa en el 2008, una nación ex URSS que se unió a la OTAN en 1999 -junto Republica Checa y Hungría-, poniendo en jaque a la geopolítica comercial-cultural del Kremlin con tales sitios ex soviéticos. Y si el amague del ingreso de Ucrania a la OTAN desencadenó la invasión de Rusia a territorio de Kiev —además de ir al rescate de los rusófonos—, pareciera que el Occidente no aprendió la lección de no inmiscuirse en asuntos extranjeros y de autodeterminación local. Y este martes 4 de abril, el secretario de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg oficializó que Finlandia es el nuevo país miembro número 31.

“Esta es una semana histórica. El martes, daremos la bienvenida a Finlandia como el miembro número 31 de la OTAN”, dijo Jens Stoltenberg el 3 de abril. “Izaremos la bandera finlandesa por primera vez aquí en la sede de la OTAN. Será un buen día para la seguridad de Finlandia, para la seguridad de los países nórdicos y para la OTAN en su conjunto”, agregó.

"Con la recepción de este documento de adhesión, ahora podemos declarar que Finlandia es el miembro número 31 del tratado del Atlántico Norte", declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

En mayo del 2022, los anhelos de Finlandia y Suecia de entrar a la OTAN fueron bloqueados por Turquía que exigió que condenaran a las organizaciones kurdas -como las Unidades de Protección Popular (YPG), los Fetö y el PKK-, extraditar a los sospechosos terroristas y levantar las restricciones a la entrega de armas por parte de Helsinki y Estocolmo, embargo dictado por la supuesta intromisión de Ankara en suelo sirio desde 2018. “Turquía obtuvo lo que quería…la plena cooperación con Turquía en la lucha contra el PKK y sus afiliados”, expresó el comunicado oficial de la presidencia de Turquía, lo que allanó el camino para el actual ingreso de Finlandia a la OTAN.

El gobierno de Helsinki no se unió a la OTAN ni presentó posición antagónica en cuanto a a forma de política rusa hasta la guerra en Ucrania. Desde allí, la administración de la premiere finlandesa Sanna Marin acusó una campaña sucia en su contra por parte de los servicios secretos del Kremlin, con la viralización de videos del ámbito privado en los que se veía la primera ministra de parranda, hecho que casi le cuesta el cargo.