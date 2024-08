Wagner PMC reaparece en Venezuela en medio de la represión

2019

Aunque la presencia de Wagner en Venezuela para proteger a Maduro y su interés no está 100% confirmada, existen vínculos pasados comprobados y recogidos por varios medios de comunicación que sugieren la presencia del grupo al menos desde el 2019.

Ese año el diario El País y Reuters informaron sobre un grupo de “paramilitares rusos” que viajó a Caracas después de que el entonces líder opositor Juan Guaidó se había autoproclamado presidente con el apoyo de Washington. (La actual historia de la oposición vs. gobierno no es nueva).

Ambos periódicos contaron que estaban en la nación caribeña para hacer frente a las protestas de la oposición. Nombraron al grupo Wagner, en ese entonces desconocido por el mundo (su fama se debió a su posterior participación en la guerra de Ucrania) ,una oscura empresa de seguridad privada con vínculos con el Kremlin que ya ha estado presente en lugares como Siria, Sudán, Mali o República Centroafricana.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ForeignpolicyWB/status/1818922129124938137&partner=&hide_thread=false Wagner in Venezuela.pic.twitter.com/CV64HHxG9w — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) August 1, 2024

Una fuente anónima rusa cercana al grupo Wagner que combatió en conflictos foráneos informó en esa nota a Reuters que los contratistas llegaron por primera vez antes de la elección presidencial de mayo de 2018, pero que otro grupo había arribado "recientemente".

El periodista John Marulanda del diario el Nacional sugirió el 20 de junio 2023 en una nota titulada “El grupo Wagner ¿en Venezuela?”, tras la sublevación de los paramilitares contra el Kremlin, su presencia en el país, afirmando: “Tengo videos de Whatsapp en mi celular con fotos de entrenadores rusos preparando y entrenando a los flacos soldados venezolanos en asuntos altamente especializados”.

“En Venezuela, los rusos, que no sabemos a cuál organización pertenecen, si son oficiales o no, pues han hecho presencia y se han dejado ver en diferentes actividades que no son claras ni evidentes”.

“En algunos de los cortos videos se puede ver a entrenadores preparando en saltos particulares y cuchilladas de bayoneta a los patriotas. Todo armonizado con un fondo de aviación militar”.

Presente de Wagner PMC

Tras el motín del grupo contra el Kremlin y la misteriosa muerte de su líder, Yevgeny Prigozhi, Wagner ya no es el grupo efectivo que alguna vez fue.

En los días después del motín, se dijo que Prigozhin había hecho un trato con Putin para enfocar las operaciones del grupo en África, en apoyar regímenes y asegurar recursos para Rusia. Según informes de la BBC, Rusia sigue controlando los remanentes del grupo y eso se ve en el "grupo expedicionario” –apodado Africa Corps– y comandado por el ex general de inteligencia militar ruso Andrey Averyanov. Anteriormente, él había supervisado operaciones secretas especializadas en asesinatos selectivos y desestabilización de gobiernos extranjeros.

En enero, anunció su primer despliegue de 100 tropas en Burkina Faso. Según informes, otras 100 llegaron a Níger en abril. La idea de Rusia es reemplazar la influencia occidental y particularmente francesa en África. Los países occidentales temen que Níger, Burkina Faso, Malí y otros países caigan bajo la influencia de Rusia tras los golpes de estados. Pero ya es un hecho. Malí ha acogido hasta 1.000 combatientes del Grupo Wagner al igual que la nueva junta militar.

image.png

El deterioro de la delicada situación de seguridad en el país de África occidental, asolado por la violencia de grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda es uno de los motivos de la expulsión de las fuerzas militar estadounidense, francesa, italianas y alemanas y los clamores por Rusia.

Estas medidas marcan el fin y el fracaso de la política neocolonial de Estados Unidos hacia África. Estados Unidos y sus aliados se han visto obligados a reiterar tropas de varios países africanos luego de golpes de estado que llevaron al poder a grupos deseosos de distanciarse de los gobiernos occidentales y aproximarse a Putin. Además de la inminente salida de Níger, las tropas estadounidenses también abandonaron Chad en los últimos meses mientras que las fuerzas francesas fueron expulsadas de Mali y Burkina Faso.

Wagner reluce siempre cuando hay un conflicto. También adquirió protagonismo en 2023 por su actividad sospechosa en países de medio oriente como en Sudán, que sufre una catástrofe humanitaria y guerra civil atroz.

Según diversos medios, el grupo mercenario ruso Wagner se geolocalizaba astutamente allí desde el 2017 por los recursos naturales para “expoliar el oro” con el objetivo de financiar su guerra en Ucrania, profundizando el desastre en el tercer país más grande de África.

