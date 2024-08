Sesión fracasada y Martín Menem bajo 'operativo desgaste' de Cristian Ritondo

“Simplemente no hubo quorum, habían pedido sesión especial. Estaban dadas todas las condiciones para levar adelante varios temas, entre ellos el banco genético de datos”, comenzó Menem su relato de los hechos de ayer y agregó: “algunas mezquindades políticas hacen que algunos legisladores pongan por encima otros intereses”. Sin mencionarlos aludió a Pichetto y al peronismo-kirchnerismo.

“Habíamos convenido que iban a bajar a la sesión como Unión por la Patria...en Labor Parlamentaria (dijeron que) iban a estar presente, quedé sorprendido, espero que no vuelva a ocurrir, intentaremos de nuevo la semana que viene”.

“Son especulaciones”, respondió Menem en relación a la versión de que Pichetto estaba disconforme por un supuesto incumplimiento del oficialismo de darle un lugar en la Auditoría General de la Nación (AGN).

Martín Menem bajo “Operativo desgaste”

Sobre la visita de diputados libertarios a represores, Menem negó que haya permitido que concurran: “he recibido comentarios de algún que otro diputado, que me extraña porque conoce cómo funciona el servicio de automotores de Diputados…hablaría muy mal de este presidente si yo estuviera investigando a dónde va cada diputado”.

“Ese tipo de especulaciones hablan también de mezquindades políticas y ganas de pegar en los tobillos innecesariamente”, completó sin mencionar al legislador que pidió los registros de desplazamientos de los libertarios.

“Yo no puedo cortar las libertades de los diputados más allá que puede ser atacable, a algunos les puede molestar, pero ratifico esto. No es la postura de la Casa Rosada”, mientras que afirmó: “Yo no lo hubiera hecho. No comparto este tipo de actitudes”.

Según supo Urgente24, en una reunión entre los bloques de La Libertad Avanza, PRO y UCR se debatió crear una comisión investigadora sobre los legisladores que visitaron a los represores pero finalmente se decidió solo realizar una declaración al respecto de apoyo a la democracia. Tras este acuerdo, se hizo presente en la reunión una de las legisladoras que estuvo en la polémica visita con un texto de un proyecto para crear la mencionada comisión con un nivel de detalle que muchos dudaron de que fuera su autoría y levantando sospechas sobre Cristian Ritondo -el jefe del bloque de diputados del PRO-, como autor intelectual, a quien en un momento Javier Milei pensó en darle la presidencia de Diputados hasta que se decidió por Menem.

Esa situación también ‘contaminó’ la sesión y reforzó las sospechas de Menem sobre un intento de desgaste a su figura por parte de Ritondo, que pretendería su sillón.

--------------

