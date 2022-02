Vladímir Putin textual (Lenin, URSS, Clinton, etc.)

Tendrás que hablar en detalle y en detalle. La pregunta es muy seria.

Donbás

La situación en el Donbas ha vuelto a adquirir un carácter crítico y agudo. Y hoy me dirijo a ustedes directamente no solo para evaluar lo que está sucediendo, sino también para informarles sobre las decisiones que se están tomando, sobre posibles pasos adicionales en esta dirección.

Permítanme enfatizar una vez más que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, familiares, entre los cuales se encuentran no solo colegas, amigos, ex colegas, sino también familiares, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre y familiares.

Durante mucho tiempo, los habitantes de las tierras históricas del suroeste de Rusia antigua se llamaron a sí mismos rusos y ortodoxos. Así fue hasta el siglo XVII, cuando parte de estos territorios se reunificaron con el estado ruso, y después.

Nos parece que, en principio, todos sabemos esto, que estamos hablando de hechos bien conocidos. Al mismo tiempo, para comprender lo que todavía está sucediendo hoy, para explicar los motivos de las acciones de Rusia y los objetivos que nos fijamos, es necesario decir al menos algunas palabras sobre la historia del problema.

Ucrania y la URSS

Entonces, comenzaré con el hecho de que la Ucrania moderna fue creada total y completamente por Rusia, más precisamente por la Rusia bolchevique y comunista. Este proceso comenzó casi inmediatamente después de la revolución de 1917, y Lenin y sus camaradas de armas lo hicieron de una manera muy grosera en relación con la propia Rusia: separando, arrancando parte de sus propios territorios históricos. Por supuesto, nadie preguntó nada a los millones de personas que vivían allí.

Luego, en vísperas y después de la Gran Guerra Patriótica, Stalin ya anexó a la URSS y transfirió a Ucrania algunas tierras que antes pertenecían a Polonia, Rumanía y Hungría. Al mismo tiempo, como una especie de compensación, Stalin dotó a Polonia con parte de los territorios alemanes originales, y en 1954 Jruschov, por alguna razón, le quitó Crimea a Rusia y también se la entregó a Ucrania. En realidad, así es como se formó el territorio de la Ucrania soviética.

Pero ahora me gustaría prestar especial atención al período inicial de la creación de la URSS. Creo que esto es muy importante para nosotros. Hay que ir, como dicen, de lejos.

Permítanme recordarles que después de la Revolución de Octubre de 1917 y la Guerra Civil posterior, los bolcheviques comenzaron a construir un nuevo Estado y surgieron desacuerdos bastante agudos entre ellos.

Stalin, quien en 1922 combinó los cargos de Secretario General del Comité Central del PCR y Comisario del Pueblo para las Nacionalidades, propuso construir el país sobre los principios de la autonomía, es decir, dotar a las repúblicas -futuras unidades administrativo-territoriales- amplios poderes cuando se unen a un solo estado.

Lenin criticó este plan y ofreció hacer concesiones a los nacionalistas, como los llamó entonces, "independientes". Fueron estas ideas leninistas, de hecho, un sistema de estado confederado y el lema sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación hasta la secesión, las que formaron la base del estado soviético: primero, en 1922, fueron consagradas en la Declaración sobre el Formación de la URSS, y luego, después de la muerte de Lenin, y en la Constitución de la URSS en 1924.

bolcheviques 2.jpg Bolcheviques, origen de la URSS.

Bolcheviques

Muchas preguntas surgen inmediatamente aquí. Y el primero de ellos es en realidad el principal: ¿por qué era necesario satisfacer las ambiciones nacionalistas que crecían sin límites en las afueras del antiguo imperio desde el hombro del señor? Transferencia a las unidades administrativas recién formadas, y a menudo arbitrariamente formadas, las repúblicas unidas, territorios enormes que a menudo no tenían nada que ver con ellos. Repito, para transmitir junto con la población de la Rusia histórica.

Además, de hecho, a estas unidades administrativas se les dio el estatus y la forma de formaciones estatales nacionales. Nuevamente me pregunto: ¿por qué fue necesario hacer regalos tan generosos, que los nacionalistas más ardientes nunca antes habían soñado, e incluso dar a las repúblicas el derecho a separarse de los estados unidos sin ninguna condición?

A primera vista, esto es generalmente incomprensible, una especie de locura. Pero esto es sólo a primera vista. Hay una explicación. Después de la revolución, la principal tarea de los bolcheviques fue mantenerse en el poder a cualquier precio, precisamente a cualquier precio. Por el bien de esto, hicieron todo: tanto a las condiciones humillantes de la Paz de Brest en un momento en que Kaiser Alemania y sus aliados se encontraban en una situación militar y económica difícil, y el resultado de la Primera Guerra Mundial era en realidad una conclusión inevitable, y para satisfacer cualquier demanda, cualquier deseo de los nacionalistas de afuera dentro del país.

Desde el punto de vista del destino histórico de Rusia y sus pueblos, los principios leninistas de la construcción del Estado resultaron ser no solo un error, fue, como dicen, mucho peor que un error. Después del colapso de la URSS en 1991, esto se volvió absolutamente obvio.

Por supuesto, los hechos del pasado no se pueden cambiar, pero al menos debemos hablar de ellos de manera directa y honesta, sin reservas y sin tintes políticos. Solo puedo agregar en mi nombre que las consideraciones de la situación política actual, por espectacular que parezca, ganadora que pueda parecer en un momento particular, bajo ninguna circunstancia debe ni puede tomarse como la base de los principios básicos de la condición de Estado.

El Lenin del merchandising, diferente al Lenin real. Vladimir Lenin, fundador de la URSS (y de Ucrania).

Lenin

No culpo a nadie de nada ahora, la situación del país en ese momento y después de la Guerra Civil, en vísperas, era increíblemente difícil, crítica. Hoy solo quiero decir que todo fue exactamente así. Ésto es un hecho histórico. En realidad, como ya he dicho, como resultado de la política bolchevique, surgió la Ucrania soviética, que aún hoy con razón puede llamarse "Ucrania llamada así por Vladimir Ilich Lenin".

Él es su autor y arquitecto. Esto está completamente confirmado por los documentos de archivo, incluidas las duras directivas leninistas sobre el Donbass, que fue literalmente metido en Ucrania. Y ahora "descendientes agradecidos" han demolido monumentos a Lenin en Ucrania. Lo llaman descomunización.

¿Quieres la descomunización? Bueno, eso nos queda muy bien. Pero no es necesario, como dicen, quedarse a mitad de camino. Estamos listos para mostrarle lo que significa la descomunización real para Ucrania.

Volviendo a la historia del tema, repito que en 1922 se formó la URSS en el territorio del antiguo Imperio Ruso.

Pero la vida misma demostró de inmediato que era simplemente imposible preservar un territorio tan grande y complejo, o administrarlo sobre los principios amorfos, de hecho, confederales propuestos. Estaban completamente divorciados tanto de la realidad como de la tradición histórica.

Es natural que el Terror Rojo y la rápida transición a la dictadura estalinista, el dominio de la ideología comunista y el monopolio del poder del Partido Comunista, la nacionalización y el sistema planificado de la economía nacional - todo esto de hecho se convirtió en una simple declaración, en una formalidad, los principios declarados, pero no operativos, del sistema estatal.

En realidad, las repúblicas unidas no tenían ningún derecho soberano, simplemente no existían. Pero en la práctica, se creó un estado estrictamente centralizado y absolutamente unitario.

Stalin.jpg Iosif Stalin.

Stalin

Stalin, de hecho, implementó completamente en la práctica no las de Lenin, sino sus propias ideas de estructura estatal. Pero no introdujo los cambios apropiados en los documentos que forman el sistema, en la Constitución del país, y no revisó formalmente los principios leninistas proclamados de construir la URSS.

Sí, aparentemente, parecía que no había necesidad de esto: en las condiciones de un régimen totalitario, todo funcionó de todos modos, y en apariencia se veía hermoso, atractivo e incluso superdemocrático.

Y sin embargo, es una lástima, es una lástima que de los cimientos básicos, formalmente legales, sobre los que se construyó toda nuestra estatalidad, odiosas, utópicas, inspiradas en la revolución, pero fantasías absolutamente destructivas para cualquier país normal, no se hayan limpiado. de una manera oportuna. Nadie pensó en el futuro, como solía pasar con nosotros antes.

Los líderes del Partido Comunista parecían estar seguros de que habían logrado formar un sistema de gobierno sólido, que con su política también habían resuelto finalmente la cuestión nacional. Pero la falsificación, la sustitución de conceptos, la manipulación de la conciencia pública y el engaño son costosos. El bacilo de las ambiciones nacionalistas no ha desaparecido, y la mina puesta inicialmente, que socava la inmunidad del Estado contra la infección del nacionalismo, solo esperaba entre bastidores. Tal mina, repito, fue el derecho a separarse de la URSS. Los líderes del Partido Comunista parecían estar seguros de que habían logrado formar un sistema de gobierno sólido, que con su política también habían resuelto finalmente la cuestión nacional. Pero la falsificación, la sustitución de conceptos, la manipulación de la conciencia pública y el engaño son costosos. El bacilo de las ambiciones nacionalistas no ha desaparecido, y la mina puesta inicialmente, que socava la inmunidad del Estado contra la infección del nacionalismo, solo esperaba entre bastidores. Tal mina, repito, fue el derecho a separarse de la URSS.

A mediados de la década de 1980, en el contexto de crecientes problemas socioeconómicos, la evidente crisis de la economía planificada, la cuestión nacional, cuya esencia no eran algunas expectativas y aspiraciones insatisfechas de los pueblos de la Unión, sino principalmente la creciente apetitos de las élites locales, se agravaron cada vez más.

Septiembre 1989

Sin embargo, en lugar de un análisis profundo de la situación, tomando medidas adecuadas, principalmente en la economía, así como una transformación gradual, reflexiva y equilibrada del sistema político y la estructura estatal, la dirección del PCUS se limitó a la palabrería abierta sobre la restauración el principio leninista de la autodeterminación nacional.

Además, en el curso de la lucha por el poder que se desarrollaba dentro del propio Partido Comunista, cada uno de los partidos en guerra, con el fin de ampliar la base de apoyo, comenzó a estimular irreflexivamente, alentar los sentimientos nacionalistas, jugar con ellos, prometiendo a sus partidarios potenciales lo que sea. ellos desean. En el contexto de charlas superficiales y populistas sobre la democracia y un futuro brillante construido sobre la base de una economía de mercado o planificada, pero en condiciones de real empobrecimiento de las personas y escasez total, ninguno de los que estaban en el poder pensó siquiera en lo inevitable. trágicas consecuencias para el país.

Y luego siguieron por completo el camino recorrido en los albores de la creación de la URSS para satisfacer las ambiciones de las élites nacionalistas formadas en las filas de su propio partido, mientras olvidaban que el PCUS ya no tiene en sus manos, y gracias a Dios, tal herramientas para mantener el poder y el país mismo como una dictadura de terror de estado del tipo estalinista. Y que incluso el notorio protagonismo de la fiesta, como la niebla de la mañana, desaparece sin dejar rastro ante sus ojos.

Y en septiembre de 1989, en el pleno del Comité Central del PCUS, se adoptó un documento esencialmente fatal: la llamada política nacional del partido en las condiciones modernas, la plataforma del PCUS. Contenía las siguientes disposiciones, citaré: "Las Repúblicas de la Unión tienen todos los derechos correspondientes a su condición de estados socialistas soberanos".

Un punto más: "Los máximos órganos representativos del poder en las repúblicas unidas pueden protestar y suspender la vigencia de las decisiones y órdenes del gobierno unificado en su territorio".

Y finalmente: "Cada república de la unión tiene su propia ciudadanía, que se extiende a todos sus habitantes".

¿No era obvio a qué conducirían tales formulaciones y decisiones?

Amenaza al rublo: "S&P señala que esta decisión es consecuencia de lo que considera un "rápido deterioro de la flexibilidad monetaria" de Rusia y el impacto del debilitamiento de su economía en el sistema financiero." El rublo fue rescatado por el pago de toda la deuda pública de la ex URSS por Rusia, según Putin.

El colapso y la deuda pagada

Ahora no es el momento, no es el lugar para entrar en cuestiones de Derecho Estatal o Constitucional, para definir el concepto mismo de ciudadanía. Pero aún así, surge la pregunta: ¿por qué, en esas condiciones ya difíciles, era necesario sacudir aún más al país de esta manera? El hecho permanece.

Incluso dos años antes del colapso de la URSS, su destino era en realidad una conclusión inevitable. Ahora son los radicales y los nacionalistas, incluso y sobre todo en Ucrania, quienes se atribuyen el mérito de lograr la independencia. Como podemos ver, esto no es así en absoluto. Los errores históricos y estratégicos de los líderes de los bolcheviques, la dirección del PCUS, cometidos en diferentes momentos en la construcción del estado, la economía y la política nacional, llevaron a la desintegración de nuestro país unido. El colapso de la Rusia histórica bajo el nombre de URSS está en su conciencia.

A pesar de todas estas injusticias, engaños y robos descarados de Rusia, nuestro pueblo, es decir, el pueblo, reconoció las nuevas realidades geopolíticas que surgieron después del colapso de la URSS, reconoció los nuevos estados independientes. Y no solo lo admitió: la propia Rusia, que se encontraba en una situación difícil en ese momento, ayudó a sus socios en la CEI, incluidos los colegas ucranianos, de quienes, desde el momento de la independencia, comenzaron a llegar numerosas solicitudes de apoyo material. Y nuestro país brindó ese apoyo con respeto por la dignidad y la soberanía de Ucrania.

Según estimaciones de expertos, que se confirman con un simple cálculo de nuestros precios de energía, el volumen de préstamos blandos, preferencias económicas y comerciales que Rusia otorgó a Ucrania, el beneficio total para el presupuesto ucraniano para el período de 1991 a 2013 ascendió a aproximadamente US$ 250.000 millones.

Pero esto no es todo. A fines de 1991, las obligaciones de deuda de la URSS con estados extranjeros y fondos internacionales ascendían a unos US$ 100.000 millones. E inicialmente se supuso que estos préstamos serían devueltos solidariamente por todas las repúblicas de la antigua URSS, en proporción a su potencial económico.

Sin embargo, Rusia asumió el pago de toda la deuda soviética y la pagó en su totalidad. Finalizó este proceso en 2017.

A cambio, los nuevos estados independientes debían ceder su parte de los activos extranjeros soviéticos, y en diciembre de 1994 se alcanzaron los acuerdos correspondientes con Ucrania. Sin embargo, Kiev no ratificó estos acuerdos y luego simplemente se negó a cumplir, presentando reclamos al fondo de diamantes, reservas de oro, así como propiedades y otros activos de la antigua URSS en el extranjero.

Y, sin embargo, a pesar de los problemas bien conocidos, Rusia siempre ha cooperado con Ucrania de manera abierta, honesta y, repito, con respeto por sus intereses, nuestros vínculos se han desarrollado en varios campos. Así, en 2011 el volumen de negocios del comercio bilateral superó los US$ 50.000 millones. Observo que el volumen del comercio de Ucrania con todos los países de la UE en 2019, es decir, incluso antes de la pandemia, era inferior a este indicador.

Al mismo tiempo, era evidente que las autoridades ucranianas preferían actuar de tal manera que tuvieran todos los derechos y ventajas en las relaciones con Rusia, pero sin incurrir en ninguna obligación.

Occidente

En lugar de asociación, comenzó a prevalecer la dependencia, que por parte de las autoridades de Kiev a veces adquirió un carácter absolutamente poco ceremonioso. Baste recordar el chantaje permanente en materia de tránsito energético y el banal robo de gas.

Permítanme agregar que Kiev trató de usar el diálogo con Rusia como pretexto para negociar con Occidente, lo chantajeó con un acercamiento a Moscú, eliminando las preferencias por sí mismo: dicen, de lo contrario, la influencia rusa en Ucrania crecerá. Permítanme agregar que Kiev trató de usar el diálogo con Rusia como pretexto para negociar con Occidente, lo chantajeó con un acercamiento a Moscú, eliminando las preferencias por sí mismo: dicen, de lo contrario, la influencia rusa en Ucrania crecerá.

Al mismo tiempo, las autoridades ucranianas inicialmente, quiero enfatizar esto, fue desde los primeros pasos que comenzaron a construir su estado sobre la negación de todo lo que nos une, buscaron distorsionar la conciencia, la memoria histórica de millones de personas, generaciones enteras viviendo en Ucrania.

No es sorprendente que la sociedad ucraniana se enfrentara al surgimiento de un nacionalismo extremo, que rápidamente tomó la forma de una agresiva rusofobia y neonazismo. De ahí la participación de nacionalistas ucranianos y neonazis en bandas terroristas en el norte del Cáucaso, y las reivindicaciones territoriales cada vez más fuertes contra Rusia.

También jugaron su papel fuerzas externas que, con la ayuda de una extensa red de ONG y servicios especiales, aumentaron su clientela en Ucrania y ascendieron a sus representantes al poder.

También es importante entender que Ucrania, de hecho, nunca ha tenido una tradición estable de su verdadero estado. Y a partir de 1991, tomó el camino de la copia mecánica de los modelos de otras personas, desconectada tanto de la historia como de las realidades ucranianas.

Las instituciones políticas del estado se remodelaron constantemente para adaptarse a los clanes formados rápidamente con sus propios intereses egoístas, que no tenían nada que ver con los intereses del pueblo de Ucrania.

El objetivo de la llamada elección civilizatoria pro-occidental del gobierno oligárquico ucraniano fue y no es crear mejores condiciones para el bienestar de la gente, sino prestar obsequiosamente servicios a los rivales geopolíticos de Rusia, para ahorrar miles de millones de dólares robados a los ucranianos y escondidos por los oligarcas en cuentas en bancos occidentales.

Algunos grupos financieros industriales, tomados por ellos para el mantenimiento del partido y la política, se apoyaron inicialmente en nacionalistas y radicales.

Otros abogaron verbalmente por las buenas relaciones con Rusia, por la diversidad cultural y lingüística, y llegaron al poder con la ayuda de los votos de los ciudadanos que sinceramente apoyaban tales aspiraciones, incluidos millones de residentes del sureste.

Pero, habiendo recibido puestos, posiciones, inmediatamente traicionaron a sus votantes, renunciaron a sus promesas electorales y llevaron a cabo una política real bajo el dictado de los radicales, a veces persiguiendo a sus aliados de ayer, aquellas organizaciones públicas que abogaban por el bilingüismo, por la cooperación con Rusia. Se aprovecharon del hecho de que las personas que los apoyaron, por regla general, son opiniones moderadas y respetuosas de la ley, acostumbradas a confiar en las autoridades, ellos, a diferencia de los radicales, no mostrarán agresión. Pero, habiendo recibido puestos, posiciones, inmediatamente traicionaron a sus votantes, renunciaron a sus promesas electorales y llevaron a cabo una política real bajo el dictado de los radicales, a veces persiguiendo a sus aliados de ayer, aquellas organizaciones públicas que abogaban por el bilingüismo, por la cooperación con Rusia. Se aprovecharon del hecho de que las personas que los apoyaron, por regla general, son opiniones moderadas y respetuosas de la ley, acostumbradas a confiar en las autoridades, ellos, a diferencia de los radicales, no mostrarán agresión.

A su vez, los radicales se volvieron descarados, sus reclamos crecieron año tras año. Les resultó fácil imponer su voluntad una y otra vez a un gobierno débil, que a su vez estaba infectado con el virus del nacionalismo y la corrupción y suplió hábilmente los verdaderos intereses culturales, económicos, sociales del pueblo, la soberanía real. de Ucrania con varios tipos de especulaciones en suelo nacional y parafernalia etnográfica externa.

Maidan.jpg Kiev, protestas en Maidan ('Euromaidán'), origen del actual gobierno de Ucrania.

Inestable

No se ha desarrollado un estado estable en Ucrania, y los procedimientos políticos y electorales sirven solo como una tapadera, una pantalla para la redistribución del poder y la propiedad entre varios clanes oligárquicos.

La corrupción, que sin duda es un reto y un problema para muchos países, entre ellos Rusia, ha adquirido una especie de carácter especial en Ucrania. Literalmente impregnó y corroyó el estado ucraniano, todo el sistema, todas las ramas del poder. Los radicales aprovecharon el justificado descontento del pueblo, ensillaron la protesta y en 2014 llevaron al Maidan a un golpe de Estado.

Al mismo tiempo, recibieron ayuda directa de estados extranjeros. Según los informes, el apoyo material de la Embajada de los Estados Unidos al llamado campamento de protesta en la Plaza de la Independencia en Kiev ascendió a US$ 1 millón por día. Sumas muy grandes adicionales fueron transferidas descaradamente directamente a las cuentas bancarias de los líderes de la oposición. Y se trataba de decenas de millones de dólares. ¿Y cuánto la gente realmente afectada, las familias de aquellos ¿Quiénes murieron en los enfrentamientos provocados en las calles y plazas de Kiev y otras ciudades? Es mejor no preguntar al respecto.

Los radicales que tomaron el poder organizaron una persecución, un verdadero terror contra quienes se oponían a las acciones anticonstitucionales. Se burlaron de políticos, periodistas, figuras públicas, se humillaron públicamente.

Las ciudades ucranianas fueron barridas por una ola de pogromos y violencia, una serie de asesinatos impunes de alto perfil. Es imposible sin un estremecimiento recordar la terrible tragedia en Odessa, donde los participantes en una protesta pacífica fueron brutalmente asesinados, quemados vivos en la Casa de los Sindicatos. Los criminales que cometieron esta atrocidad no son castigados y nadie los busca. Pero los conocemos por su nombre y haremos todo lo posible para castigarlos, encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

Maidan no acercó a Ucrania a la democracia y el progreso. Habiendo dado un golpe de Estado, los nacionalistas y las fuerzas políticas que los apoyaban finalmente paralizaron la situación, empujando a Ucrania al abismo de la guerra civil. Ocho años después de esos hechos, el país está dividido. Ucrania está experimentando una aguda crisis socioeconómica.

El éxodo

Según organizaciones internacionales, en 2019, casi seis millones de ucranianos, destaco que esto es alrededor del 15%, no de los sanos, sino de toda la población del país, se vieron obligados a ir al extranjero en busca de trabajo. Y a menudo, por regla general, por ganancias diarias no calificadas. También es indicativo el siguiente dato: desde 2020, más de 60.000 médicos y otros trabajadores de la salud han abandonado el país durante la pandemia.

Desde 2014, las tarifas para el suministro de agua han aumentado en casi un tercio, para la electricidad, varias veces, para el gas para los hogares, docenas de veces. Muchas personas simplemente no tienen dinero para pagar los servicios públicos, literalmente tienen que sobrevivir.

¿Qué sucedió?

¿Por qué está pasando todo esto?

La respuesta es obvia: porque la dote, recibida no solo de la era soviética, sino también del Imperio Ruso, fue dilapidada y metida en los bolsillos. Se han perdido decenas y cientos de miles de puestos de trabajo que, gracias, entre otras cosas, a la estrecha cooperación con Rusia, dieron a las personas un ingreso estable y trajeron impuestos al tesoro. Industrias como la ingeniería mecánica, la instrumentación, la electrónica, la construcción naval y la construcción de aeronaves están tumbadas o completamente destruidas y, de hecho, alguna vez estuvieron orgullosas no solo de Ucrania, sino de toda la Unión Soviética.

En 2021, se liquidó la planta de construcción naval de Chernomorsky en Nikolaev, donde se establecieron los primeros astilleros bajo Catalina II. La famosa empresa Antonov no ha producido un solo avión en serie desde 2016, y la planta Yuzhmash, que se especializó en la producción de cohetes y tecnología espacial, estaba al borde de la bancarrota, como la planta siderúrgica Kremenchug. Esta triste lista continúa.

En cuanto al sistema de transporte de gas, que fue creado por toda la Unión Soviética, se encuentra tan deteriorado que su operación está asociada a grandes riesgos y costos ambientales.

Y en este sentido, surge la pregunta: ¿es la pobreza, la desesperanza, la pérdida del potencial industrial y tecnológico - esta es la elección civilizatoria muy pro-occidental que ha estado engañando y engañando a millones de personas durante muchos años, prometiéndoles el paraíso?

Colapso de una economía

De hecho, todo se redujo al hecho de que el colapso de la economía ucraniana estuvo acompañado por el robo total de los ciudadanos del país, y Ucrania misma simplemente fue puesta bajo control externo. Se lleva a cabo no solo a instancias de las capitales occidentales, sino también, como dicen, directamente en el lugar, a través de toda una red de asesores extranjeros, ONG y otras instituciones desplegadas en Ucrania. Tienen un impacto directo en todas las decisiones de personal más importantes, en todas las ramas y niveles del gobierno: desde el central e incluso el municipal, en las principales empresas y corporaciones estatales, incluidas Naftogaz, Ukrenergo, Ferrocarriles de Ucrania, Ukroboronprom, Ukrposhta, Administración de Puertos Marítimos de Ucrania.

Simplemente no existe un tribunal independiente en Ucrania. A pedido de Occidente, las autoridades de Kiev otorgaron a los representantes de organizaciones internacionales el derecho de preferencia para seleccionar miembros de los más altos órganos judiciales: el Consejo de Justicia y la Comisión de Calificación de Jueces.

Además, la Embajada de los Estados Unidos controla directamente la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y el Tribunal Supremo Anticorrupción. Todo esto se hace bajo un pretexto plausible para aumentar la eficacia de la lucha contra la corrupción. Bien, pero ¿dónde están los resultados? La corrupción, tal como floreció, sigue floreciendo más que nunca.

¿Son los propios ucranianos conscientes de todos estos métodos de gestión?

¿Entienden que su país ni siquiera está bajo un protectorado político y económico, sino reducido al nivel de una colonia con un régimen títere?

La privatización del Estado ha llevado a que el gobierno, que se autodenomina "poder de los patriotas", haya perdido su carácter nacional y se dirija constantemente hacia la desoberanización total del país.

El curso hacia la desrusificación y la asimilación forzada continúa. La Verkhovna Rada constantemente emite nuevos actos discriminatorios, la ley sobre los llamados pueblos indígenas ya está en vigor. A las personas que se consideran rusas y les gustaría preservar su identidad, idioma, cultura, se les aclaró que son extraños en Ucrania.

De acuerdo con las leyes sobre educación y sobre el funcionamiento del idioma ucraniano como idioma estatal, el ruso es expulsado de las escuelas, de todas las esferas públicas, hasta las tiendas ordinarias.

kirill-iglesia-patriarca-putin.jpg Vladimir Putin y el patriarca Kiril I de Moscú: el Presidente ruso reivindicó esta alianza y la involucró en el diferendo con Ucrania. La estrecha relación de Putin y la Iglesia Ortodoxa reforzó el sesgo conservador del Kremlin.

Iglesia Ortodoxa

La ley sobre la llamada depuración, la "limpieza" del poder, hizo posible tratar con los funcionarios indeseables.

Están proliferando los actos que dan a las fuerzas del orden ucranianas motivos para la represión severa de la libertad de expresión, la disidencia y la persecución de la oposición. El mundo conoce la triste práctica de las sanciones ilegítimas unilaterales contra otros Estados, personas naturales y jurídicas extranjeras. En Ucrania, superaron a sus curadores occidentales e inventaron una herramienta como las sanciones contra sus propios ciudadanos, empresas, canales de televisión, otros medios e incluso diputados del parlamento.

En Kiev continúan preparando represalias contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú. Y esto no es una evaluación emocional, esto se evidencia en decisiones y documentos específicos. Las autoridades ucranianas han convertido cínicamente la tragedia del cisma de la iglesia en un instrumento de política estatal. El liderazgo actual del país no responde a las solicitudes de los ciudadanos ucranianos de derogar las leyes que infringen los derechos de los creyentes.

Además, la Rada registró nuevos proyectos de ley dirigidos contra el clero y millones de feligreses de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú.

Por separado, diré sobre Crimea. Los habitantes de la península han hecho su elección libre: estar junto a Rusia.

Las autoridades de Kiev no tienen nada que oponer a esta voluntad clara y clara del pueblo, por lo que confían en acciones agresivas, en la activación de células extremistas, incluidas organizaciones islámicas radicales, en la infiltración de grupos de sabotaje para cometer ataques terroristas en infraestructura crítica, secuestrar a ciudadanos rusos. Tenemos evidencia directa de que tales acciones agresivas se llevan a cabo con el apoyo de servicios de inteligencia extranjeros.

La OTAN

En marzo de 2021, Ucrania adoptó una nueva estrategia militar. Este documento está dedicado casi en su totalidad a la confrontación con Rusia, tiene como objetivo llevar a los estados extranjeros al conflicto con nuestro país. La estrategia propone la organización en Crimea rusa y en el territorio de Donbass, de hecho, una clandestinidad terrorista. También detalla los contornos de la guerra propuesta, y debería terminar, como les parece a los estrategas de Kiev de hoy, citaré más: "con la asistencia de la comunidad internacional en términos favorables para Ucrania". Y también, como dicen hoy en Kiev, también cito aquí, escuche con atención, por favor, "con el apoyo militar de la comunidad mundial en la confrontación geopolítica con la Federación Rusa".

De hecho, esto no es más que una preparación para las hostilidades contra nuestro país, contra Rusia.

También sabemos que ya ha habido declaraciones de que Ucrania va a crear sus propias armas nucleares, y esto no es una bravuconería vacía. De hecho, Ucrania todavía tiene tecnologías nucleares soviéticas y medios para lanzar tales armas, incluida la aviación, así como misiles tácticos operativos Tochka-U, también de diseño soviético, con un alcance de más de 100 kilómetros. Pero harán más, es solo cuestión de tiempo. Hay retrasos de la era soviética.

Por lo tanto, será mucho más fácil para Ucrania adquirir armas nucleares tácticas que para algunos otros estados, no los nombraré ahora, que realmente realizan tales desarrollos, especialmente en el caso del apoyo tecnológico del extranjero. Y tampoco debemos excluir esto.

Con la aparición de las armas de destrucción masiva en Ucrania, la situación en el mundo, en Europa, especialmente para nosotros, para Rusia, cambiará de la manera más radical. No podemos dejar de reaccionar ante este peligro real, especialmente, repito, que los patrocinadores occidentales pueden contribuir a la aparición de tales armas en Ucrania para crear otra amenaza para nuestro país. Vemos con qué persistencia se lleva a cabo el bombeo militar del régimen de Kiev. Solo Estados Unidos, desde 2014, ha destinado miles de millones de dólares para estos fines, incluido el suministro de armas, equipos y capacitación de especialistas.

En los últimos meses, las armas occidentales están llegando a Ucrania en un flujo continuo, desafiante, frente a todo el mundo. Las actividades de las fuerzas armadas y los servicios especiales de Ucrania están dirigidas por asesores extranjeros, lo sabemos muy bien.

En los últimos años, con el pretexto de ejercicios, los contingentes militares de los países de la OTAN han estado presentes casi constantemente en el territorio de Ucrania. El sistema de mando y control de las tropas ucranianas ya está integrado con las de la OTAN. Esto significa que el mando de las fuerzas armadas ucranianas, incluso unidades y subunidades individuales, puede ejercerse directamente desde el cuartel general de la OTAN.

Estados Unidos y la OTAN han comenzado el desvergonzado desarrollo del territorio de Ucrania como teatro de posibles operaciones militares. Los ejercicios conjuntos regulares tienen un claro enfoque anti-ruso. Solo el año pasado, participaron en ellos más de 23.000 militares y más de 1.000 equipos. Estados Unidos y la OTAN han comenzado el desvergonzado desarrollo del territorio de Ucrania como teatro de posibles operaciones militares. Los ejercicios conjuntos regulares tienen un claro enfoque anti-ruso. Solo el año pasado, participaron en ellos más de 23.000 militares y más de 1.000 equipos.

Ya se ha adoptado una ley sobre la admisión en 2022 de las fuerzas armadas de otros estados en el territorio de Ucrania para participar en ejercicios multinacionales. Está claro que estamos hablando principalmente de las tropas de la OTAN. Al menos diez de estas maniobras conjuntas están previstas para el próximo año.

Es obvio que tales eventos sirven como una tapadera para la rápida acumulación de la agrupación militar de la OTAN en el territorio de Ucrania. Además, la red de aeródromos modernizados con la ayuda de los estadounidenses (Borispol, Ivano-Frankivsk, Chuguev, Odessa, etc.) es capaz de garantizar la transferencia de unidades militares en el menor tiempo posible. El espacio aéreo de Ucrania está abierto para vuelos de aviones estratégicos y de reconocimiento estadounidenses, vehículos aéreos no tripulados que se utilizan para monitorear el territorio de Rusia.

Agregaré que el Centro de Operaciones Navales en Ochakovo, construido por los estadounidenses, permite garantizar las acciones de los barcos de la OTAN, incluido el uso de armas de alta precisión contra la flota rusa del Mar Negro y nuestra infraestructura a lo largo de todo el Negro. costa del mar.

En un momento, Estados Unidos tuvo la intención de crear instalaciones similares en Crimea, pero los habitantes de Crimea y Sebastopol frustraron estos planes. Siempre recordaremos esto.

Tochka-U,_Kyiv_2018,_01.jpg Misiles Tochka-U con bandera de Ucrania, mencionados por Putin en su discurso.

Alexander Suvorov

Repito, hoy se ha desplegado un centro de este tipo, ya se ha desplegado en Ochakovo. Permítanme recordarles que en el siglo XVIII los soldados de Alexander Suvorov lucharon por esta ciudad. Gracias a su coraje, se convirtió en parte de Rusia.

Luego, en el siglo XVIII, las tierras de la región del Mar Negro, anexadas a Rusia como resultado de las guerras con el Imperio Otomano, se llamaron Novorossiya. Ahora están tratando de olvidar estos hitos de la historia, así como los nombres de las figuras militares estatales del Imperio Ruso, sin cuyo trabajo la Ucrania moderna no tendría muchas ciudades grandes e incluso la misma salida al Mar Negro.

Recientemente, un monumento a Alexander Suvorov fue demolido en Poltava.

¿Que puedes decir?

¿Renunciar a su propio pasado?

¿De la llamada herencia colonial del Imperio Ruso?

Bueno, entonces sé consistente aquí.

Más. Observo que el artículo 17 de la Constitución de Ucrania no permite el despliegue de bases militares extranjeras en su territorio. Pero resultó que esto es solo una convención que se puede eludir fácilmente.

Las misiones educativas y de formación de los países de la OTAN están desplegadas en Ucrania. Estas, de hecho, ya son bases militares extranjeras. Simplemente llamaron a la base "misión" y eso es todo.

Alexander Suvorov.jpg Alexander Suvorov, héroe ruso mencionado por Putin en su discurso.

Acuerdos y desacuerdos

Kiev ha proclamado durante mucho tiempo un curso estratégico para unirse a la OTAN. Sí, por supuesto, cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad y concluir alianzas militares. Y todo parece ser así, si no fuera por un "pero".

Los documentos internacionales recogen expresamente el principio de seguridad igual e indivisible que, como es bien sabido, incluye obligaciones de no fortalecer la propia seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados. También puedo referirme aquí a la Carta de la OSCE para la Seguridad Europea de 1999, adoptada en Estambul, y la Declaración de Astana de la OSCE de 2010.

En otras palabras, la elección de formas de garantizar la seguridad no debería representar una amenaza para otros estados, y la entrada de Ucrania en la OTAN es una amenaza directa para la seguridad de Rusia.

Permítanme recordarles que en abril de 2008, en la cumbre de Bucarest de la Alianza del Atlántico Norte, Estados Unidos impulsó la decisión de que Ucrania y, por cierto, Georgia se convertirían en miembros de la OTAN. Muchos aliados europeos de los Estados Unidos ya eran muy conscientes de todos los riesgos de tal perspectiva, pero se vieron obligados a aceptar la voluntad de su socio principal. Los estadounidenses simplemente los utilizaron para llevar a cabo una política antirrusa pronunciada.

Varios estados miembros de la alianza aún se muestran muy escépticos sobre la aparición de Ucrania en la OTAN.

Al mismo tiempo, recibimos una señal de algunas capitales europeas que dice: "¿Qué les preocupa? Esto no sucederá literalmente mañana". De hecho, nuestros socios estadounidenses también están hablando de esto. "Bueno", respondemos, "si no mañana, entonces pasado mañana. ¿Qué cambia esto en una perspectiva histórica? De hecho, nada".

Además, conocemos la posición y las palabras del liderazgo de los Estados Unidos de que las hostilidades activas en el este de Ucrania no excluyen la posibilidad de que este país se una a la OTAN si puede cumplir con los criterios de la Alianza del Atlántico Norte y vencer la corrupción.

Al mismo tiempo, intentan convencernos una y otra vez de que la OTAN es una alianza pacífica y puramente defensiva. Como, no hay amenazas para Rusia. Nuevamente se ofrecen a tomar una palabra. Pero sabemos el valor real de tales palabras. En 1990, cuando se estaba discutiendo el tema de la unificación alemana, Estados Unidos prometió a los líderes soviéticos que no habría una extensión de la jurisdicción de la OTAN ni presencia militar ni una pulgada hacia el este. Y que la unificación de Alemania no conducirá a la expansión de la organización militar de la OTAN hacia el Este.

Hablaron, dieron seguridades verbales y todo resultó ser un sonido vacío. Más tarde, se nos aseguró que la adhesión a la OTAN de los países de Europa Central y Oriental solo mejoraría las relaciones con Moscú, liberaría a estos países de los temores de un pesado legado histórico e incluso, además, crearía un cinturón de estados amigos de Rusia.

Todo resultó exactamente lo contrario. Las autoridades de algunos países de Europa del Este, comerciando con la rusofobia, trajeron sus complejos y estereotipos sobre la amenaza rusa a la alianza, insistieron en construir potenciales de defensa colectiva, que deberían desplegarse principalmente contra Rusia. Además, esto sucedió en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando, gracias a la apertura y nuestra buena voluntad, las relaciones entre Rusia y Occidente estaban en un alto nivel.

Putin Clinton.jpg Bill Clinton y Vladímir Putin: En el discurso, una anécdota de aquel encuentro.

Bill Clinton

Rusia ha cumplido con todas sus obligaciones, incluida la retirada de las tropas de Alemania, de los estados de Europa Central y del Este, y por lo tanto ha hecho una gran contribución para superar el legado de la Guerra Fría. Hemos propuesto constantemente varias opciones para la cooperación, incluso en el formato del Consejo Rusia-OTAN y la OSCE.

Además, diré ahora lo que nunca he dicho públicamente, lo diré por primera vez. En 2000, durante una visita a Moscú del presidente saliente de los EE. UU., Bill Clinton, le pregunté: "¿Cómo se sentiría Estados Unidos acerca de traer a Rusia a la OTAN?".

No revelaré todos los detalles de esa conversación, pero la reacción a mi pregunta parecía, digamos, muy contenida, y cómo los estadounidenses realmente reaccionaron ante esta oportunidad se puede ver en sus pasos prácticos hacia nuestro país. Estos son el apoyo abierto a los terroristas en el Cáucaso del Norte, el desprecio por nuestras demandas y preocupaciones de seguridad en la expansión de la OTAN, la retirada del Tratado ABM, etc. Uno quiere preguntarse: ¿por qué, para qué todo esto, para qué? Bueno, no quieres ver en nuestra persona a un amigo y aliado, pero ¿por qué hacer de nosotros un enemigo?

Solo hay una respuesta: no se trata de nuestro régimen político, no se trata de otra cosa, simplemente no necesitan un país independiente tan grande como Rusia. Esta es la respuesta a todas las preguntas. Esta es la fuente de la política estadounidense tradicional hacia Rusia. De ahí la actitud ante todas nuestras propuestas en el campo de la seguridad.

Hoy, un vistazo al mapa es suficiente para ver cómo los países occidentales han "mantenido" su promesa de evitar el avance de la OTAN hacia el este. Simplemente hicieron trampa. Recibimos cinco oleadas de expansión de la OTAN una tras otra.

En 1999, Polonia, la República Checa, Hungría fueron admitidos en la alianza, en 2004 - Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2009 - Albania y Croacia, en 2017 - Montenegro, en 2020 - Macedonia del Norte.

Como resultado, la alianza y su infraestructura militar llegaron directamente a las fronteras de Rusia. Esto se convirtió en una de las causas clave de la crisis de seguridad europea, tuvo el impacto más negativo en todo el sistema de relaciones internacionales y condujo a la pérdida de confianza mutua.

Los misiles

La situación sigue deteriorándose, incluso en el ámbito estratégico. Así, en Rumania y Polonia, como parte del proyecto estadounidense para crear un sistema global de defensa antimisiles, se están desplegando áreas de posición para antimisiles. Es bien sabido que los lanzadores ubicados aquí pueden usarse para misiles de crucero Tomahawk: sistemas ofensivos de ataque.

Además, Estados Unidos está desarrollando el misil universal Standard-6 que, además de resolver los problemas de la defensa aérea y la defensa antimisiles, puede alcanzar objetivos terrestres y de superficie. Es decir, el sistema de defensa antimisiles estadounidense supuestamente defensivo se está expandiendo y están surgiendo nuevas capacidades ofensivas.

La información que tenemos da todas las razones para creer que la entrada de Ucrania en la OTAN y el posterior despliegue de las instalaciones de la OTAN aquí es una conclusión inevitable, es cuestión de tiempo. Entendemos claramente que bajo tal escenario, el nivel de amenazas militares a Rusia aumentará dramáticamente, muchas veces. Y llamo especialmente la atención sobre el hecho de que el peligro de un golpe repentino en nuestro país se multiplicará muchas veces.

Permítanme explicar que los documentos de planificación estratégica estadounidenses (¡documentos!) contienen la posibilidad de un llamado ataque preventivo contra los sistemas de misiles enemigos. Y quién es el principal enemigo de EE. UU. y la OTAN, también lo sabemos: es Rusia.

Missile Defense Agency FTM-27 SM-6 Dual I Intercept Test on Dec. 14, 2016

"Un cuchillo en la garganta"

En los documentos de la OTAN, nuestro país es declarado oficial y directamente la principal amenaza para la seguridad euroatlántica. Y Ucrania servirá como trampolín hacia adelante para tal ataque. Si nuestros antepasados hubieran oído hablar de esto, probablemente simplemente no lo habrían creído. Y hoy no queremos creerlo, pero es verdad. Quiero que esto se entienda tanto en Rusia como en Ucrania.

Muchos aeródromos ucranianos se encuentran cerca de nuestras fronteras. La aviación táctica de la OTAN estacionada aquí, incluidos los portadores de armas de alta precisión, podrá atacar nuestro territorio hasta la profundidad de la línea Volgogrado-Kazan-Samara-Astrakhan. El despliegue de activos de reconocimiento por radar en el territorio de Ucrania permitirá a la OTAN controlar estrictamente el espacio aéreo de Rusia hasta los Urales.

Finalmente, después de que Estados Unidos rompiera el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el Pentágono ya está desarrollando abiertamente toda una gama de armas de ataque terrestres, incluidos misiles balísticos capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 5.500 kilómetros.

Si dichos sistemas se implementan en Ucrania, podrán golpear objetos en todo el territorio europeo de Rusia, así como más allá de los Urales. El tiempo de vuelo a Moscú para los misiles de crucero Tomahawk será de menos de 35 minutos, para los misiles balísticos del área de Kharkov, de 7 a 8 minutos, y para las armas de ataque hipersónico, de 4 a 5 minutos. Esto se llama, directamente "un cuchillo en la garganta".

"El perro ladra, pero la caravana avanza"

Y, sin duda, esperan implementar estos planes de la misma manera que lo han hecho repetidamente en los últimos años, expandiendo la OTAN hacia el este, trasladando infraestructura y equipos militares a las fronteras rusas, ignorando por completo nuestras preocupaciones, protestas y advertencias. Lo siento, simplemente les escupieron e hicieron lo que quisieron, lo que quisieron.

Y, por supuesto, también pretenden seguir comportándose según el conocido dicho: "El perro ladra, pero la caravana avanza". Diré de inmediato que no estuvimos de acuerdo con esto y nunca lo estaremos. Al mismo tiempo, Rusia siempre ha defendido y defiende que los problemas más difíciles se resuelvan por métodos políticos y diplomáticos, en la mesa de negociación.

Somos muy conscientes de nuestra colosal responsabilidad por la estabilidad regional y mundial. En 2008, Rusia presentó una iniciativa para concluir un Tratado de Seguridad Europeo. Su significado era que ni un solo estado ni una sola organización internacional en el euroatlántico podía fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de los demás.

Sin embargo, nuestra propuesta fue rechazada de plano: es imposible, dicen, permitir que Rusia limite las actividades de la OTAN.

Además, se nos dijo explícitamente que solo los miembros de la Alianza del Atlántico Norte pueden tener garantías de seguridad jurídicamente vinculantes.

En diciembre pasado, entregamos a nuestros socios occidentales un proyecto de tratado entre la Federación Rusa y los Estados Unidos de América sobre garantías de seguridad, así como un proyecto de acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de la Federación Rusa y los estados miembros de la OTAN.

Tomahawk_Block_IV_cruise_missile_-crop.jpg Misil Tomahawk.

El reclamo

Hubo muchas palabras comunes en respuesta de los Estados Unidos y la OTAN. También hubo granos racionales, pero todo esto se refería a puntos menores y parecía un intento de cerrar el tema, desviar la discusión a un lado.

Respondimos a esto de manera apropiada, enfatizando que estamos listos para seguir el camino de las negociaciones, sin embargo, con la condición de que todos los temas se consideren como un todo, como un paquete, sin separarlos de las principales propuestas rusas básicas. Y contienen tres puntos clave.

El primero es evitar una mayor expansión de la OTAN. El segundo es la negativa de la Alianza a desplegar sistemas de armas de ataque en las fronteras rusas. Y finalmente, el retorno del potencial militar y la infraestructura del bloque en Europa al estado de 1997, cuando se firmó el Acta de Fundación Rusia-OTAN.

Son precisamente estas propuestas fundamentales nuestras las que han sido ignoradas. Los socios occidentales, repito, una vez más expresaron las fórmulas aprendidas de que cada estado tiene derecho a elegir libremente formas de garantizar su seguridad y entrar en alianzas y alianzas militares. Es decir, nada ha cambiado en su posición, se escuchan las mismas referencias a la notoria política de "puertas abiertas" de la OTAN.

Además, nuevamente están tratando de chantajearnos, nuevamente amenazan con sanciones que, por cierto, seguirán introduciendo a medida que se fortalezca la soberanía de Rusia y crezca el poder de nuestras fuerzas armadas. Y siempre se encontrará o simplemente se fabricará un pretexto para otro ataque de sanciones, independientemente de la situación en Ucrania. Solo hay un objetivo: frenar el desarrollo de Rusia. Y lo harán, como lo hicieron antes, incluso sin ningún pretexto formal en absoluto.

Minsk I y Minsk II

Me gustaría decir claramente, con franqueza, en la situación actual, cuando nuestras propuestas para un diálogo igualitario sobre cuestiones fundamentales en realidad quedaron sin respuesta por parte de los Estados Unidos y la OTAN, cuando el nivel de amenazas a nuestro país está aumentando significativamente, Rusia tiene todo el derecho tomar medidas de represalia para garantizar su propia seguridad. Eso es exactamente lo que haremos.

En cuanto al estado de las cosas en el Donbass, vemos que la élite gobernante en Kiev declara constantemente y públicamente su falta de voluntad para implementar el Paquete de Medidas de Minsk para resolver el conflicto, y no está interesada en una solución pacífica.

Al contrario, está intentando organizar de nuevo una guerra relámpago en el Donbass, como ya sucedió en 2014 y 2015. Cómo terminaron entonces estas aventuras, lo recordamos.

Ahora prácticamente no pasa un solo día sin que se bombardeen los asentamientos en Donbass. El gran grupo militar formado utiliza constantemente drones de ataque, equipo pesado, cohetes, artillería y lanzacohetes múltiples. La matanza de civiles, el bloqueo, la burla de la gente, incluyendo niños, mujeres, ancianos, no cesa. Como decimos, no hay final a la vista para esto.

Y el llamado 'mundo civilizado', del que nuestros colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de ello, como si todo este horror, el genocidio, al que son sometidas casi cuatro millones de personas, no existiera, y solo porque estas personas no estaban de acuerdo con el golpe de Estado apoyado por Occidente en Ucrania en 2014, se opusieron al movimiento elevado al rango de estado en la dirección de la cueva y el nacionalismo agresivo y el neonazismo. Y están luchando por sus derechos elementales: vivir en su propia tierra, hablar su propio idioma, preservar su cultura y tradiciones.

¿Hasta cuándo puede continuar esta tragedia?

¿Cuánto tiempo más puedes soportar esto?

Rusia ha hecho todo lo posible para preservar la integridad territorial de Ucrania, todos estos años luchó persistente y pacientemente por la implementación de la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad de la ONU del 17 de febrero de 2015, que consolidó el Paquete de medidas de Minsk del 12 de febrero de 2015 para resolver la situación en Donbás.

donbas4.jpg El área en conflicto.

Todo es en vano. Los presidentes y los diputados de la Rada cambian, pero la esencia, el carácter agresivo y nacionalista del propio régimen, que tomó el poder en Kiev, no cambia. Es total y completamente producto del golpe de Estado de 2014, y quienes entonces se embarcaron en el camino de la violencia, el derramamiento de sangre, la anarquía no reconocieron y no reconocen ninguna otra solución al problema del Donbass, salvo la militar.

En este sentido, considero necesario tomar una decisión largamente demorada para reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk.

Pido a la Asamblea Federal de la Federación Rusa que apoye esta decisión y luego ratifique el Tratado de Amistad y Asistencia Mutua con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados en un futuro muy próximo.

Y a quienes tomaron y mantienen el poder en Kiev, exigimos el cese inmediato de las hostilidades. De lo contrario, toda responsabilidad por la posible continuación del derramamiento de sangre recaerá enteramente en la conciencia del régimen que gobierna en el territorio de Ucrania.

Al anunciar las decisiones tomadas hoy, confío en el apoyo de los ciudadanos de Rusia, todas las fuerzas patrióticas del país.

Gracias por su atención.