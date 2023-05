Uruguay: Cabildo Abierto o perro que ladra no muerde

Por unanimidad, obviamente, la mesa política respaldó a la senadora Irene Moreira. “Considera que esta actitud fue permeada por un ánimo revanchista a Cabildo Abierto. (...) El pedido de renuncia solicitado por el presidente a la ministra fue injustificado y desacertado. Basado en información incompleta y errónea".

https://twitter.com/DMoreirauy/status/1655714933756100612 Cabildo Abierto sigue en la coalición, lo dijo hace poquito el Senador Manini Ríos.

Una buena noticia para los multicolores y mala para el FA.



Seguramente la pensaron muy pero muy bien, y se dieron cuenta que perdían más de lo que podían "ganar" con irse.

Obvio que saben que… pic.twitter.com/2cbWGPlupO — Diego oreira (@DMoreirauy) May 8, 2023

Lacalle Pou, bien

En tanto, Lacalle Pou nombró a un nacionalista ministro interino del MVOT: el hasta ahora ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.

Hay un tema de peso en las evaluaciones de Cabildo Abierto a la hora de irse o quedarse de la 'coalición multicolor': Lacalle Pou no se encuentra más débil que en el resto de 2023, a diferencia de fines de 2022.

A finales de abril 2023, en un contexto de intensas disputas políticas en la coalición de gobierno por la reforma de la seguridad social, el presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una imagen sin cambios respecto de febrero, cuando ocurrió la medición anterior de Equipos Consultores.

En definitiva, 45% dijo aprobar la gestión de Lacalle Pou y 34% desaprobarlo. El saldo neto se mantiene así en 11 puntos positivos. ¿Tendría lógica la salida de Cabildo Abierto? En definitiva, 45% dijo aprobar la gestión de Lacalle Pou y 34% desaprobarlo. El saldo neto se mantiene así en 11 puntos positivos. ¿Tendría lógica la salida de Cabildo Abierto?

manini rios.jpg Guido Manini Ríos.

Los datos sobre Lacalle Pou confirman la recuperación de la imagen positiva del Presidente, luego de la caída en el último trimestre de 2022. En diciembre, las evaluaciones habían llegado casi a un punto de equilibrio: 39% de aprobación y 38% de desaprobación.

Si se compara la opinión del universo encuestado en abril 2023 con los que tuvieron presidentes anteriores a la misma altura del período, resulta que Lacalle Pou tiene 2 puntos más) que Tabaré Vázquez en su 1er. gobierno (abril de 2008) y que Pepe Mujica (abril de 2013).

Mujica tenía casi la misma desaprobación que Lacalle Pou actualmente (34% Lacalle Pou y 33% Mujica).

La principal diferencia con Tabaré Vázquez en su 1er. gobierno, es que éste tenía una desaprobación menor (19%), y el saldo neto (+24) es mayor que el de Lacalle Pou (+11) y que el de Mujica (+10).

La aprobación a Lacalle Pou es mayor entre los hombres que entre las mujeres.

Entre los hombres, tiene un balance de juicios netamente favorables (50% aprueba, 31% desaprueba).

Entre las mujeres, l balance es mucho más equilibrado (40% aprueba, 36% desaprueba).

Por otra parte, también hay diferencias significativas por región de residencia. En el interior de Uruguay, la brecha entre aprobación y desaprobación es muy amplia (48% a 30%), pero en Montevideo hay niveles similares (39% y 38%, respectivamente).

No hay diferencias significativas según el nivel socio-económico de los entrevistados.

manini rios irene moreira.jpg Guido Manini Ríos e Irene Moreira.

Las quejas

Otra vez: la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a pedido del presidente Lacalle Pou despertó malestar entre los integrantes de Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos:

Hay un gran malestar por esta forma y el actuar que se manejó. Pensamos que no es así que se trabaja si se quiere mantener una coalición. Hay un gran malestar por esta forma y el actuar que se manejó. Pensamos que no es así que se trabaja si se quiere mantener una coalición.

Antes de que la conducción partidaria anunciara su permanencia, el senador Manini Ríos había dicho que en su partido había "un profundo malestar" por lo que entienden que "ha sido una injusticia" porque "se toma una medida con una ministra que se ajustó a los procedimientos vigentes a su cartera".

Para el senador cabildante la decisión que se tomó respecto a Moreira “tiene todo el olor de ser un pase de cuentas por otras situaciones que nada tienen que ver”, según dijo a radio Monte Carlo.

“Reconocida por la gente, actuó en favor de las cooperativas, el Plan Juntos mejoró sustancialmente, puso en marcha Sueños en Obra, el alquiler con opción a compra, habilitó el nuevo sistema constructivo. Fue un excelente ministerio”, él agregó.

En su columna en el programa Según cómo se mire de radio 41 de San José, Manini Ríos dijo que “esta crisis la creó el propio Presidente de la República con una actitud totalmente inentendible, una actitud injusta con el eslabón más débil”.

Y que se “rompió el espíritu” de la coalición “cuando el Presidente tomó una medida que no adoptó en casos realmente graves. Con otros ministros no ocurrió nada parecido a esto”. Pero no rompió.

---------------------

Más contenido en Urgente24

Arden Clarín y La Nación por interna JXC: "Malos candidatos"

Los 3 elementos de 'Wado' de Pedro que socavan el 'Operativo Clamor'

Juntos por el Cambio eligió candidato con una moneda al aire

Sebastián Villa: "Ella me golpeaba" (y 'La 12' fue a apoyarlo)

Paliza de la derecha en Chile que escribirá la nueva Constitución