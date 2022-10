Una obviedad: Terrorismo en Crimea tendría consecuencias

“El cliente y perpetrador del crimen es el estado fallido de Ucrania. Este es un acto terrorista y sabotaje cometido por el régimen criminal de Kyiv. No hay duda y nunca la hubo. Se realizan todos los informes y conclusiones. La respuesta de Rusia a este crimen solo puede ser la destrucción directa de los terroristas. Así como es aceptado en el mundo. Esto es lo que esperan los ciudadanos de Rusia”, dijo Medvedev.

Un cohete voló específicamente hacia el almacén de la marca de cosméticos ucraniana Lamel, que se encuentra en Kiev, que había publicado una foto de la destrucción en la página de Facebook de la compañía, según reconoció la propia compañía en un comunicado publicado en su cuenta oficial.

Bielorrusia

Hay un problema adicional para Ucrania, que ha enviado todas sus tropas hacia la frontera con Rusia, y es Bielorrusia, en el otro extremo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que, a través de canales no oficiales, "fue advertido sobre un ataque a Bielorrusia desde el territorio de Ucrania".

Según él, estuvo de acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el despliegue de un grupo regional conjunto de tropas en la frontera con Ucrania. Esto obliga a Ucrania a reorganizar todo su frente de batalla. Según el líder bielorruso, la formación de ese grupo militar especial ya ha comenzado, según el diario de negocios Kommersant.

“Ha estado sucediendo, creo, durante 2 días. Se me dio la orden de proceder con la formación de este grupo", dijo Lukashenko, quien no especificó ni el tamaño del grupo ni dónde se ubicará. Según él, tuvo una reunión con Putin después de una cumbre informal de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) en San Petersburgo, agregó el presidente de Bielorrusia.

“Por supuesto, los ucranianos no necesitan esto en absoluto. Bueno, ¿por qué abrirían un 2do. frente en nuestras fronteras del sur?", preguntó el aliado de Putin. "Esto es una locura desde el punto de vista de los militares. Sin embargo, el proceso ha comenzado”, dijo él.

Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. Putin y Lukashenko.

"Mi respuesta fue simple: Dígale al Presidente de Ucrania y a otros locos que el puente de Crimea les parecerá una flor si tocan al menos un metro de nuestro territorio con sus manos sucias", citó la agencia TASS como parte de un discurso de Lukashenko a fuerzas de seguridad. Por su parte, Oleg Gaidukevich, vicepresidente de la comisión permanente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Bielorrusia sobre asuntos internacionales, dijo: “Ahora estamos haciendo todo lo posible para garantizar que no haya un segundo frente. Por cierto, nunca quisimos ninguna guerra. Siempre hemos querido la paz".

Gaidukevich precisó que la tarea de Minsk es asegurar la protección de la frontera aliada y "no permitir un golpe a Rusia por la espalda. Y la defensa de Bielorrusia. Esta tarea no ha cambiado, sigue siendo la misma. Hoy el Presidente dijo: 'Dios no permita que alguien ataque a Bielorrusia. Entonces responderemos'. No podemos permitir que se golpee a Bielorrusia”.

La semana pasada, Lukashenka informó que Ucrania supuestamente había desplegado hasta 15.000 militares en la frontera con Bielorrusia para establecer puestos de control y posiciones de tiro allí. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció su preparación para la defensa armada del Estado de la Unión. El departamento puede convocar a 500.000 personas sujetas al servicio militar.

El 09/10, el comité fronterizo de Bielorrusia informó que Ucrania supuestamente voló "casi todos los puentes en la frontera de los 2 países".

