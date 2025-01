UE intimida a Trump por ceñirse sobre Groenlandia y el canal de Panamá

En este contexto, luego de las declaraciones de la UE y del canciller francés, el Gobierno de Macron a través de un comunicado oficial dijo que el plan de Trump respondía a intereses del "imperialismo". “Hoy vemos el auge de los bloques, podemos ver esto como una forma de imperialismo que se materializa en las declaraciones que vimos del señor Trump sobre la anexión de todo un territorio”, soltó la vocera del gobierno francés, Sophie Primas.

Otro gobierno europeo que alzó la voz como Francia ha sido el de Alemania."Como siempre, se aplica el honorable principio de la Carta de las Naciones Unidas y los Acuerdos de Helsinki, a saber, que las fronteras no deben moverse por la fuerza”, dijo el vocero del gobierno alemán, Steffen Hebestreit.

image.png Donald Trump en Truth Social: "He oído que el pueblo de Groenlandia es 'MAGA'. Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y lugares más magníficos. Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si se convierte en parte de nuestra nación y cuando lo haga. Lo protegeremos y lo apreciaremos de un mundo exterior muy cruel".

Anticipo del mandato de Trump: 'Calígula republicano'

En la rueda de prensa de este martes, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de su retorno al poder, aseguró que está evaluando la posibilidad de absorber a Canadá, no descartó utilizar el Ejército para tomar el control del Canal de Panamá y expresó su intención de apoderarse de Groenlandia, isla que pretende comprar a Dinamarca.

“Mi mensaje al presidente entrante Trump es que, ante todo, Canadá nunca será el estado 51° de EE.UU.”, afirmó Pierre Poilievre, legislador conservador canadiense que podría convertirse en el próximo primer ministro del país, en un vídeo publicado en X. Mientras que el premier saliente Justin Trudeau, tuiteó que “no hay ni la más remota posibilidad de que Canadá pase a formar parte de EE.UU”.

image.png El primer ministro de Groenlandia se reúne con el rey de Dinamarca tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia. | Captura de pantalla del posteo del republicano en donde bromea con un nuevo mapa de USA.

En la conferencia desde Mar-a-Lago del martes, Trump también exigió a viva voz a los aliados de la OTAN que gasten el 5% del PIB en defensa y se comprometió a “desatar el infierno” en Medio Oriente si Hamás no libera a los rehenes antes de que regrese a la Casa Blanca.

Como si esto fuera poco, prometió rebautizar el golfo de México como 'golfo de América'. “Qué hermoso nombre, y es apropiado”, sentenció Trump en la conferencia de prensa del martes en su resort Mar-a-Lago en Florida.

image.png Donald Trump reivindica la anexión de Canadá, como el estado "51" de USA.

No obstante, no exhibió realmente como materializará las promesas expansionista. Lo que sí, amenazó con imponer aranceles a aquellas naciones que no cooperen, incluida Dinamarca.

En cuanto a sus planes sobre el canal de Panamá, el Gobierno del país centroamericano le contestó a través de un comunicado que no tiene en mente renunciar a su soberanía. Del mismo modo, Dinamarca aseveró que Groenlandia “no está a la venta”.

“Lo que realmente está señalando Trump es que no se atiene a las reglas del juego”, señaló ante Bloomberg el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins, Vali Nasr. “Sí, está provocando a estos países, pero también está poniendo realmente en jaque al establishment, y se ve que cada vez logra sacarlos de quicio”, cerró el experto.

