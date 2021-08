"Se arriesgan a comenzar la Tercera Guerra Mundial"

Las sanciones

El departamento del Tesoro estadounidense sancionó a un total de 44 empresas, entre ellas a una de las mayores compañías de fertilizantes del mundo, la poderosa Belaruskalia, y también lo hizo al Comité Olímpico Nacional bielorruso y a empresas de construcción y tabaco.

Las sanciones se impusieron por el presunto papel de esas figuras y compañías "en los ataques a la democracia y los derechos humanos, la represión" más allá de las fronteras de Bielorrusia y la "corrupción", aseguró Biden.

"Los actos del régimen de Lukashenko constituyen un intento ilegítimo de retener el poder a cualquier precio", denunció el presidente de Estados Unidos.

Tsimanouskaya habla desde Varsovia

Recordemos que recientemente la atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya denunció un intento de secuestro por parte de autoridades del Comité Olímpico de su país. Tras haber realizado críticas por cuestiones organizativas, 2 hombres intentaron forzarla a regresar a Bielorrusia, según relató. Tsimanouskaya se resistió, buscó refugio en la policía de Tokio y se encuentra a salvo en Varsovia.

Ayer, Tsimanouskaya dijo en entrevista con AFP que su país “ya no es seguro para sus propios ciudadanos”.

“La gente tiene miedo de ir a manifestaciones porque teme ser golpeada, tiene miedo de acabar en prisión”, aseguró la joven de 24 años desde una oficina de Varsovia de la Fundación Bielorrusa de Solidaridad Deportiva (BSSF). “Querría que mi país fuera libre, querría que cada ciudadano tenga derecho a la libertad de expresión, que todo el mundo pueda vivir una vida normal y deje de tener miedo”, afirmó.

Tsimanouskaya reconoció que solo se sentiría segura de volver si Lukashenko no estuviera más al poder: “Probablemente solo podría ser libre sin él”.

La deportista reveló que lo que la convenció de no regresar a su país fue una llamada de su abuela: “Ella me llamó y me dijo que no debía regresar a Bielorrusia y que debía hacer todo lo posible para no volver”.

Además, confesó que temía que si volvía iba a acabar “en una clínica psiquiátrica o en prisión”.