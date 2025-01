Rumor de affaire entre Javier Milei y Giorgia Meloni eclipsó al de Yuyito

image.png La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Palazzo Chigi antes de su reunión en Roma. | Imagen AFP

Un triángulo amoroso entre Milei, Meloni y Yutito

La mediática Yanina Latorre ha hablado en las últimas semanas del distanciamiento entre Javier Milei y Yuyito González, al filo de la separación.

“A mí me dijeron que Yuyito tiene el boleto picado desde Casa Rosada. Alguien muy cercano a ellos me contó que de pronto ya no va a haber mudanza a Olivos. Me dijo que me fijara en las escenas del balcón, que fueron la semana pasada cuando estuvo este acto del gobierno”, señaló en LAM, el programa de Ángel De Brito.

En términos de Latorre, al séquito de Milei no le ha agradado las declaraciones y las performances de Yuyito en su programa, en la TV y al lado del presidente, a las que han tildado de burdas y poco protocolares. Asimismo, tampoco gustan los atrevimientos que se tomó, como salir al balcón junto a los ministros de Milei.

image.png Instagram (@yuyitogonzalezok

“Sobre la escena del balcón...Me dijo que me fijara que Karina (Milei) la codeaba y le daba la espalda. Ella le arrancó un beso y eso no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto. Se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima. Ella quería ir a la final del polo, hasta estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron”, agregó Yanina.

Parece que ella era una fantasía menemista y él ahora la habría cumplido. Esta persona me dijo que Carlitos (Menem) se daba sus gustos y Javier (Milei) es de mantener los vínculos. Tiene el boleto picado

A esto se le sumó el último "show" que desplegó Yuyito en sus redes, en donde salió en paños menores para promocionar su marca de bikinis, algo que disgustó por completo al poder de la Casa Rosada.

Ahora bien, al respecto del supuesto affaire entre Milei y la mandataria italiana Giorgia Meloni, desde Radio Mitre, María Isabel Sánchez, conductora del Resumen Blue en “Alguien tiene que decirlo”, contó con lujo de detalles el supuesto flechazo entre ambos.

“La pata política del resumen: Jorge Rial vaticinó el final de la relación entre Javier Milei y Yuyito González por otra mujer”, comenzó relatando la locutora en Radio Mitre y sumó: “Dice que ya Yuyito no tiene la misma euforia de todos los días cuando abre su programa”.

Al respecto, Eduardo Feinmann al aire de la mañana de Radio Mitre, agregó a lo relatado: “Le pararon un poco el carro”.

A lo que la locutora dijo: “Ella dijo que iba a bajar un poco el perfil porque no lo quería perjudicar”. Según la información de Jorge Rial, “la relación se está enfriando y la causa sería Giorgia Meloni".

