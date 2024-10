Protestan 'encadenados' en Paraguay: Pacientes con cáncer exigen la salida de la ministra

"Lastimosamente no nos escucha. Pero sí le hace caso a un minúsculo grupo que pide que la intervención termine sin que ella nos haya permitido tener una audiencia”, sentenció una vocera de los gremios.

image.png El suplicio por la falta de medicamentos se volvió una constante en el Incán. Archivo ÚH

En esta jornada del martes, un paciente con cáncer se encadenó frente al edificio de la cartera sanitaria. El hombre sostuvo que hace esto en protesta por la designación del doctor Nick Ocampos, a quien el gremio y los pacientes oncológicos dicen desconocerlo y están en descontento por esta designación.

Es pura mentira que están abiertos a los pacientes. Yo no me voy a mover de acá hasta que la misnitra de Salud renuncie

Es que los pacientes oncológicos están sufriendo un destrato por parte del sistema de salud público paraguayo dado los faltantes en medicamentos contra el cáncer. Además, en julio salieron a la luz dos circulares del Incán (Institutos Nacional contra el Cáncer) que causaron una gran furia en la sociedad paraguaya.

En tales circulares, el Instituto Nacional del Cáncer (Incán), prohibió a los médicos prescribir a los pacientes, medicamentos y estudios con los que no contara el hospital. Luego del escándalo y de la oposición de los profesionales de salud, la decisión fue revocada.

Cuál es el quid de la cuestión: falta de medicamentos oncológicos y una 'conspiración' en contra

Hace semanas que el ministerio de Salud paraguayo está en plena arena contienda interna, y la actual ministra de esa cartera María Teresa Barán, está en el centro de la tormenta, claramente 'atornilada' a su cargo pese a la supuesta conspiración en su contra desplegada por su propio viceministro de Atención Integral, Miguel Olmedo: el funcionario pretendería quedarse con el puesto, con el respaldo del poder colorado (Partido Colorado), según informa la prensa paraguaya.

Sin embargo, la ministra de Salud finalmente consiguió mantener el apoyo del presidente Santiago Peña —y del líder a la sombra Horacio Cartes—, y entonces no claudicará de la cartera ni cederá ante las presiones.

"El presidente Santiago Peña y Horacio Cartes le dieron total respaldo luego de conocer el trabajo político que estaba haciendo Olmedo (de conspirar para derrocarla). El sábado en Coronel Oviedo los dirigentes presentaron reclamos contra Barán. Pero la ministra está en comunicación con la dirigencia para aclarar las informaciones", indicó una fuente al medio LPO.

Ahora no se descarta una posible destitución de Olmedo (vice de Salud que conspiró en contra) en los próximo días o, para no agitar las aguas, mantenerlo en el cargo pero sin capacidad de acción dentro del gabinete, debido a que es un caudillo de peso

En enero, el viceministro ubicó a su esposa, la también doctora Marilda Inés Torrasca Medina, como directora del Centro de Medicina Física y Rehabilitación, dependiente de la Dirección de Hospitales del Área Central. Sus tres hermanos, Humberto Raúl, Nathalia María y Cinthia también trabajan en el Estado

Pero no sólo el viceministro de Salud quiere la cabeza de Bazán, ya que parte de la dirigencia colorada junto a los pacientes oncológicos y sus gremios, siguen presionando a tal ministra de salud para que renuncie a la cartera ante el actual faltante de medicamentos contra el cáncer en los hospitales.

Desde hace varios meses, este es un tema que preocupa al Ejecutivo, lo que le ha valido varias protestas ante la sede del ministerio de Salud y una cuestión que incluso fue analizada por la mesa directiva de la cámara de Diputados.

