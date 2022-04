Polonia dice estar dispuesta a acoger armas nucleares de USA

El domingo 3/4, el viceprimer ministro polaco, Jaroslav Kaczynski, dijo al diario alemán Die Welt que Polonia, si fuera necesario, estaría dispuesta a acoger cabezas nucleares estadounidenses en su territorio. Aclaró que no es algo que se esté considerando actualmente. "Si la Casa Blanca nos pide mantener esos arsenales aquí, no habría problemas porque fortalecería de manera significativa nuestra disuasión sobre el Kremlin'', afirmó, y aclaró que tal hipótesis no fue discutida ni con Washington ni en el seno de la OTAN. "Pero esto podría cambiar pronto", agregó.