Obispo huye con novelista erótica y publica su renuncia

Xavier se habia convertido en abanderado y promotor de las terapias de conversión de la homosexualidad promovidas por la entidad civil ‘Verdad y libertad’ y esto no habia gustado en el lado de la iglesia. Según contó el medio español, desde la sede en Roma habrían incitado a los obispos a no participar de tratamientos de esta índole, cosa que no le había gustado al obispo desde un principio.

Tiempo atras, el ex obispo, tambien había generado cierta controversia en el asunto de la homosexualidad cuando declaro que: "La homosexualidad puede estar relacionada con una figura paterna ausente y lejana".

Esto lo llevó a que el 30 de mayo de 2017 el ayuntamiento de Cevera en Cataluña, lo declare persona non grata y se generen manifestaciones en su contra.

En consecuencia a estos sucesos, Novell pidió disculpas a los padres de homosexuales que se han sentido agredidos a causa de sus declaraciones, y afirmó que “nunca quiso ofender a nadie”. Sin embargo, él advirtió que “seguirá presentando sin miedo la visión cristiana de la persona y las consecuencias morales que de ella se derivan".

Desde hace tiempo que el obispo choca con la iglesia y los ideales que transmite. Esto pareció interceder en su fe y la decisión de renuncia.

La realidad es que la dimisión repentina, no parece sorprender realmente en el ámbito de la iglesia.