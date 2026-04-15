Nueva masacre en Turquía: un alumno armado mata a 9 personas y deja decenas de heridos

El ataque se concentró en dos aulas de quinto curso, donde se encontraban estudiantes de entre 10 y 11 años. Entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores y un adulto, mientras que varios de los heridos continúan hospitalizados en estado grave, según confirmaron las autoridades sanitarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2044424950786703425?s=20&partner=&hide_thread=false | URGENTE: MINISTRO DEL INTERIOR TURCO: "9 MUERTOS EN TIROTEO EN UNA ESCUELA DEL SURESTE DE TURQUÍA, ENTRE ELLOS 8 NIÑOS". pic.twitter.com/coQlMG1PXI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 15, 2026

Dos tiroteos en 24 horas con inquietantes similitudes

La masacre registrada en Kahramanmaras no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, otro ataque armado sacudió a un centro educativo en la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía. En ese caso, un joven abrió fuego dentro de un instituto y dejó al menos 16 personas heridas, varias de ellas estudiantes y profesores.

Según informaron las autoridades locales, el atacante era un antiguo alumno del centro, nacido en 2007, que había abandonado el instituto meses antes para continuar sus estudios a distancia. En los días previos al ataque había publicado mensajes amenazantes en redes sociales, lo que llevó a la dirección del colegio a alertar a la Policía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2044414829524365760?s=20&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA: Al menos 4 muertos y 20 heridos en un nuevo tiroteo masivo en una escuela de Kahramanmara, Turquía. El atacante, un estudiante de 14 años, se suicidó tras el ataque.



Se trata del segundo tiroteo escolar en el país en menos de 24 horas. pic.twitter.com/q52P9coErG — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 15, 2026

Pese a esa advertencia, el joven logró ingresar al establecimiento con una escopeta oculta en una bolsa poco antes de que finalizara el recreo. Cuando los agentes llegaron al lugar y rodearon el edificio, el atacante se quitó la vida, según confirmó el delegado del Gobierno en la provincia.

La sucesión de ataques volvió a encender el debate sobre la circulación de armas de fuego en Turquía. Organizaciones civiles advierten que el país vive desde hace años un aumento sostenido de la violencia armada. Solo en 2025 se registraron más de 3.400 incidentes con armas, que dejaron más de 2.200 personas fallecidas, según datos de la Fundación Umut.

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