La violencia volvió a golpear a Turquía dentro de un aula. Un alumno armado abrió fuego este miércoles en un colegio de Kahramanmaras, en el sur del país, y provocó una masacre que dejó al menos nueve muertos y más de veinte heridos, según confirmaron las autoridades locales. El ataque desató escenas de pánico entre estudiantes, profesores y familias que acudieron al centro educativo tras escuchar los disparos.
SEGUNDO ATAQUE EN 24 HORAS
Nueva masacre en Turquía: un alumno armado mata a 9 personas y deja decenas de heridos
Un alumno abrió fuego en un colegio de Kahramanmaras, al sur de Turquía, con armas de su padre. El ataque llega un día después de otro tiroteo.
El agresor, un adolescente de 16 años, ingresó al establecimiento con varias armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía. Según informaron fuentes oficiales, el estudiante abrió fuego en distintas aulas antes de que las fuerzas de seguridad lograran intervenir. Numerosas ambulancias fueron desplegadas en la zona mientras los heridos eran evacuados hacia hospitales cercanos.
El tiroteo ocurre en un momento especialmente sensible para el país: apenas un día antes otro ataque armado en un centro educativo dejó varios heridos, lo que ha vuelto a encender el debate sobre la seguridad en las escuelas y el acceso a armas en Turquía.
Cómo ocurrió el ataque dentro del colegio
Según informaron las autoridades provinciales, el atacante ingresó al centro educativo con cinco pistolas y siete cargadores que pertenecían a su padre, un antiguo miembro de las fuerzas de seguridad. El adolescente logró entrar armado al edificio y se dirigió directamente a las aulas de los cursos inferiores, donde comenzó a disparar.
Los disparos se escucharon en todo el barrio y provocaron una reacción inmediata entre los vecinos. Padres y familiares de los estudiantes comenzaron a acercarse al colegio al oír las detonaciones, mientras la policía desplegaba un operativo para asegurar el edificio y evacuar a los alumnos.
El ataque se concentró en dos aulas de quinto curso, donde se encontraban estudiantes de entre 10 y 11 años. Entre las víctimas mortales se encuentran ocho menores y un adulto, mientras que varios de los heridos continúan hospitalizados en estado grave, según confirmaron las autoridades sanitarias.
Dos tiroteos en 24 horas con inquietantes similitudes
La masacre registrada en Kahramanmaras no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, otro ataque armado sacudió a un centro educativo en la ciudad de Sanliurfa, en el sudeste de Turquía. En ese caso, un joven abrió fuego dentro de un instituto y dejó al menos 16 personas heridas, varias de ellas estudiantes y profesores.
Según informaron las autoridades locales, el atacante era un antiguo alumno del centro, nacido en 2007, que había abandonado el instituto meses antes para continuar sus estudios a distancia. En los días previos al ataque había publicado mensajes amenazantes en redes sociales, lo que llevó a la dirección del colegio a alertar a la Policía.
Pese a esa advertencia, el joven logró ingresar al establecimiento con una escopeta oculta en una bolsa poco antes de que finalizara el recreo. Cuando los agentes llegaron al lugar y rodearon el edificio, el atacante se quitó la vida, según confirmó el delegado del Gobierno en la provincia.
La sucesión de ataques volvió a encender el debate sobre la circulación de armas de fuego en Turquía. Organizaciones civiles advierten que el país vive desde hace años un aumento sostenido de la violencia armada. Solo en 2025 se registraron más de 3.400 incidentes con armas, que dejaron más de 2.200 personas fallecidas, según datos de la Fundación Umut.
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