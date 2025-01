México planea minimizar el déficit con China: un guiño a Trump

Si Trump pretende que se apliquen aranceles al petróleo y al gas, podrían tener un efecto rápido en los precios al consumidor en USA. Más de un tercio de las exportaciones totales de Canadá a Estados Unidos son hidrocarburos. Cambiar entre la producción nacional y las importaciones no es gratis. (FINANCIAL TIMES) Si Trump pretende que se apliquen aranceles al petróleo y al gas, podrían tener un efecto rápido en los precios al consumidor en USA. Más de un tercio de las exportaciones totales de Canadá a Estados Unidos son hidrocarburos. Cambiar entre la producción nacional y las importaciones no es gratis. (FINANCIAL TIMES)

Por esto mismo, el Gobierno de Sheinbaum ha impuesto nuevos aranceles a las importaciones de textiles y a otros productos chinos, como para conformar a Trump.

En cuanto al plan de México, el que ha esbozado la propia Sheinbaum durante este lunes, el mismo incluye ciertos lineamientos como sustituir el 15 por ciento de las importaciones de hilo de coser con suministros nacionales.

A su vez, aplicarán un programa de incentivos para las empresas mexicanas que fabrican polímeros y arneses de cables para los sectores automotriz y aeroespacial.

El plan de México que conformaría a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Morena), anticipó esta semana el “Plan México”, un prometedor programa nacional para impulsar la producción local de sectores como el textil y el automovilístico, así como para reducir el déficit comercial con China que aumentó a 105 mil millones de dólares en 2023.

Su anuncio se enmarca en las recientes afirmaciones de Trump y otros republicanos, quienes aseguran que México permite que los productos chinos se cuelen en Estados Unidos, lo que amenaza de lleno la competitividad del mercado de Washington.

Hasta que China deje de enviar drogas a EE.UU., les cobraré un arancel adicional del 10%, por encima de cualquier arancel adicional, en todos sus muchos productos que entran en Estados Unidos (TRUMP)

Desde el año pasado, Trump también ha venido amenazando a México y Canadá con aranceles del 25 por ciento a sus exportaciones, por permitir, ya sea por negligencia o complicidad, la migración ilegal, el boom de productos chinos y el tráfico de fentanilo que se cuela a USA a través de sus fronteras.

"El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos, y sus ridículas fronteras abiertas", escribió el magnate hace algún tiempo en su red social.

image.png Claudia Sheinbaum habla durante una conferencia de prensa en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México el lunes © Stephania Corpi/Bloomberg

Frente a la postura de Trump, tanto el Gobierno de México como el Canadá están maximizando sus esfuerzos, con el viraje en sus pactos comerciales y limitando las inversiones chinas, para tratar de mantener a flote el Tratado de libre comercio (T-MEC) entre los tres países linderos.

“Se ha demostrado que es uno de los mejores acuerdos comerciales de la historia, que beneficia a los tres países”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a los empresarios en un evento en el Museo Nacional de Antropología. “Es la única manera en que podemos competir con los países asiáticos, en particular con China”, sentenció.

Tal como reveló Urgente24, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá constituye el motor de las tres economías. Es que el 83,48% de las exportaciones mexicanas van a Canadá o Estados Unidos, desde automóviles hasta televisores de pantalla plana y procesadores de datos.

Mientras que, más del 45,99% de las importaciones de México provienen de ambos países, como:

Máquinas para el procesamiento de datos

Automóviles tipo turismo

Vehículos para transporte de mercancías

Partes y accesorios de vehículos

Televisores

Y entre los principales productos que México importó bajo el T-MEC en 2021, están:

Aceites de petróleo excepto crudos

Gas de petróleo, hidrocarburos gaseosos

Partes y accesorios de vehículos

Motores de diesel

Maíz

El presidente de China, Xi Jinping, no solo felicitó a Donald Trump por su regreso a la Casa Blanca, sino que ordenó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning a advertir sobre los efectos perniciosos que podría tener otra guerra comercial con USA.

“Me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial, que además no favorecería al mundo".

La victoria de Donald Trump impactó en los mercados asiáticos. La sesión del miéres en la bolsa de Hong Kong cerró con una baja de más del 2%, mientras que las acciones en China continental cayeron cerca del 0,5%, en respuesta al posible endurecimiento comercial de la administración estadounidense.

Las acciones de los fabricantes de automóviles alemanes se desplomaron por temor a que Trump imponga fuertes aranceles Las acciones de BMW cayeron un 6,6%, las de Mercedes-Benz un 6,4%, las de Porsche un 4,9% y las de Volkswagen un 4,3%.

El banco de inversión ING alertó que una nueva guerra comercial entre USA y China podría empujar a la economía de la eurozona desde un crecimiento lento a “una recesión total”. Incluso sostuvo que la recesión podría comenzar antes que Trump asume en enero próximo.

Durante la campaña, el republicano prometió imponer aranceles generales a las importaciones que, según él, traerán la manufactura de regreso a Estados Unidos y protegerán al industria nacional. En una ocasión dijo que establecería un arancel del 10% a todos los productos no estadounidenses y un 60% para las importaciones de China.

Algunos expertos dicen que eso llevaría a reducir la demanda interna y los beneficios empresariales en EEUU, y llevar a una desaceleración global, con un fuerte impacto en China.

“La economía alemana, que ya está en crisis y depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, se vería especialmente afectada por los aranceles a los automóviles europeos. Además, la incertidumbre sobre la postura de Trump respecto de Ucrania y la OTAN podría socavar los indicadores de confianza económica, que recientemente se han estabilizado en toda la eurozona”, dijo ING.

“Si bien los aranceles podrían no afectar a Europa hasta fines de 2025, la renovada incertidumbre y los temores de una guerra comercial podrían llevar a la economía de la eurozona a una recesión a principios de año”.

“Con estos resultados electorales, un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre del BCE se ha vuelto más probable, con expectativas de que la tasa de depósito caiga al menos al 1,75% a principios del verano, posiblemente seguida por una mayor flexibilización hacia fines de 2025”.

Durante la primera presidencia de Trump, Washington impuso aranceles a más de 360 mil millones de dólares en productos chinos. Eso llevó a que ambas naciones firmaran un acuerdo comercial en 2020 en el que China se comprometía a mejorar los derechos de propiedad intelectual y a adquirir 200 mil millones de dólares adicionales en productos estadounidenses. Años más tarde, un grupo de investigación descubrió que China prácticamente no había comprado ninguno de los productos que había prometido.

Guerra comercial

En realidad las restricciones comerciales ya están en marcha, pero podrían acelerarse durante el segundo mandato de Trump. Desde la semana pasada que rigen los aranceles de UE a autos eléctricos importados de China. En junio la Comisión Europea explicó que serían provisionales y que supondrían tarifas adicionales para las automotrices chinas de hasta un 38%, en comparación con el 10% de antes.

Una guerra comercial afectaría principalmente a los consumidores con un aumento en los precios de los automóvil.

La Comisión explicó que probablemente los aranceles serían del 17,4% para BYD, del 20% para Geely y del 38,1% para SAIC. Otras empresas que cooperaran con la investigación se enfrentarían a un arancel del 21% y las que no cooperaran, del 38,1%.

image.png Ya rigen los nuevos aranceles de UE a autos eléctricos importados de China de hasta un 38%.

La UE y USA temen una ola de productos chinos que, según ellos, podrían inundar el mercado global, abrumar a la industria, provocando pérdidas de empleos y cierres de empresas europeas. Su preocupación central es que la economía china tiene una escasez de demanda interna para absorber su oferta industrial, lo que significa que el exceso se envía a los mercados globales, donde deprime los precios.

Critican los “injustos” subsidios estatales chinos a su industria y exportaciones de tecnología asociada a las energías renovables, como paneles solares, baterías y turbinas de energía eólica. Para ellos esta práctica “desleal” con bienes “artificialmente baratos” subsidiados causa desequilibrios en el mercado, perjudica gravemente a las empresas europeas y amenaza los empleos en Europa. Los aranceles son un medida de protección para la industrial europea con el fin de que siga siendo "competitiva, moderna y actualizada”.

China sostiene que USA y la UE buscan politizar las cuestiones comerciales, que exageran el concepto de seguridad nacional en materia económica y comercial y que muchas empresas ya no son competitivas en esos sectores.

En represalia a las medidas de la UE, Pekín anunció la implementación de aranceles adicionales del 10%, sumándose al 15% ya existente en productos europeos como de gran cilindrada importados, a los lácteos o al cerdo.

