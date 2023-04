Ley de Extinción de Dominio: Show bolivariano

"US$ 2.000 millones por año se roba Juan Guaidó que se los lleva sin ningún control".

"Cuando lo metan preso no vengan a pedir la libertad de Juan Guaidó, porque los veremos", amenazó Rodríguez sobre el dirigente y precandidato de Voluntad Popular para las elecciones primarias del 22/10 de la plataforma opositora.

https://twitter.com/ReporteYa/status/1641859688559005698 #31Mar #ANGobierno

Diosdado Cabello presenta propuesta de Ley de Extinción de Dominio y advierte a “testaferros”: “Anoten, bienes serán incautados, y venderlos no les va a servir”pic.twitter.com/DDmYrGetCx — Reporte Ya (@ReporteYa) March 31, 2023

Más temprano, el vicepresidente 1ro. del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó el proyecto de ley de 46 artículos, distribuidos en 4 capítulos, que apunta a legitimar la incautación de bienes de personas acusadas de corrupción y narcotráfico.

Él solicitó que la futura Ley no solo incluya la recompensa para los testigos, sino también la protección a quienes delaten. También exigió ser inflexibles y aplicar la ley, y de inmediato la Asamblea Nacional le concedió el statu-quo de urgencia parlamentaria.

A las 14:00 ya la había aprobado en 1ra. discusión y por unanimidad: los votos del Psuv + los 20 legisladores de la Alianza Democrática.

Rodríguez informó que por reparaciones edilicias al Palacio Federal Legislativo, las sesiones de la AN se retomarán después de Semana Santa.

¿Cuál será el escenario que encontrarán los legisladores en su retorno laboral, considerando la velocidad conque se desplaza la purga iniciada en la Administración Madura, por motivos que todos quieren conocer? (por motivos diferentes).

https://twitter.com/polianalitica/status/1641864118666657793 Jorge Rodríguez anunció que hoy la AN aprobará la “Ley de Extinción de Dominio” para confiscar todos los bienes de los funcionarios corruptos.



“Todos esos yates, mansiones y torres de estos ladrones pasa a manos del Estado Venezolano”. Dijo. pic.twitter.com/qiOPgRaSgQ — (@polianalitica) March 31, 2023

En ese contexto, Cabello advirtió a jueces especiales de casos de corrupción: “Sepa, que si se determina que terminan negociando con los implicados, se le aplicará el mismo procedimiento que los implicados“, expresó.

Él agregó que ante las “fiestas de sectores opositores, esa fiesta se va acabar cuando aparezcan sus corruptos“, por lo que advirtió que “los bienes de la Nación están destinados al bienestar del pueblo”.

También él explicó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio permite que el Estado venezolano obtenga titularidad de los bienes incautados en delitos provenientes de manera ilícita aún cuando no se haya dictado sentencia penal.

Se crearán juzgados especiales para este tema.

Si la persona está en el extranjero igual se realiza la detención de dominio, esté o no este en el país.

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1641874794399543296 Aprueban en primera discusión Ley Orgánica de Extinción de Dominio#MáximaConcienciaPopular

https://t.co/TAWjcvGnjG pic.twitter.com/3zHUQGq5Af — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

Esta propuesta tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sabe Venezuela entera nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado alertando, uniendo al tanto de un flagelo que le causa daño al cuerpo social del país. Una corrupción que va más allá de los funcionarios públicos, incluye a empresarios, asociados, amigos en detrimento del patrimonio nacional y unos recursos que pudieran ser usados por el Estado venezolano para distintas actividades del bien común. Esta propuesta tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sabe Venezuela entera nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado alertando, uniendo al tanto de un flagelo que le causa daño al cuerpo social del país. Una corrupción que va más allá de los funcionarios públicos, incluye a empresarios, asociados, amigos en detrimento del patrimonio nacional y unos recursos que pudieran ser usados por el Estado venezolano para distintas actividades del bien común.

Quiebra opositora

En tanto la oposición venezolana acumula una deuda superior a US$ 10 millones con 7 firmas de abogados que representan las batallas legales de Venezuela en el extranjero, según un informe presentado por el exfiscal general Enrique Sánchez Falcón. Venezuela enfrenta al menos 145 juicios por valor de US$ 26.000 millones en el extranjero,

También adeuda salarios mensuales a sus más de 100 legisladores, según Bloomberg.

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 no tiene vigencia desde que se eliminó el interinato, perdiendo representación legal ante USA y, por lo tanto, no puede gestionar los fondos de Venezuela custodiados en la comunidad internacional.

Ahora, la AN opositora no tiene dinero para pagar los litigios que afronta Venezuela en USA, donde disputa activos venezolanos como Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con sede en Oklahoma.

De acuerdo a Bloomberg, la oposición necesitan que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, les otorgue una licencia para controlar los más de US$ 347 millones que antes gestionaba la Administración Juan Guaidó como autoridad reconocida por USA.

------------------------

Más contenido Urgente 24:

Créditos del Banco Provincia regalados: Cómo acceder y requisitos

JetSmart se lanza a nuevo destino con pasajes a precio ganga

Flybondi anunció un drástico cambio sobre todos sus pasajes

Bancos otorgan créditos públicos subsidiados: Cómo acceder

Renault y su nueva SUV a la venta en Argentina