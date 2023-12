Legislador turco se infartó tras propio discurso anti-Israel

Luego citó al escritor turco Sezai Karakoc: "Si guardamos silencio, la historia no callará. La verdad no será silenciada si la historia calla. Creen que no importará si se deshace de nosotros. Pero si eres uno de nosotros, no te librarás del tormento de la conciencia. No te librarás del tormento de la historia. Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Allah".