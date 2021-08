Fans de Bolsonaro intentan golpe a la Corte Suprema el 07/09

Bolsonaro volvió a decir que, en caso de que se modifique el plazo para la demarcación de las tierras indígenas, que debería ir a los tribunales el miércoles 01/09, la agricultura podría verse perjudicada. Y amenazó con no reconocer la decisión del Supremo.

Tengo dos opciones. No lo diré ahora, pero esa opción ya está decidida. Es lo que le interesa al pueblo y está del lado de nuestra Constitución. Tengo dos opciones. No lo diré ahora, pero esa opción ya está decidida. Es lo que le interesa al pueblo y está del lado de nuestra Constitución.

sergio-reis.jpg

La soja

Una investigación judicial autorizada por el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, busca desmantelar es movimiento 'golpista'. En las últimas semanas ocurrió una ofensiva feroz desde grupos en Telegram y WhatsApp promoviendo la idea de atacar / disolver /destituir el Supremo Tribunal Federal, STF.

La Procuraduría General de la República, PGR, que solicitó la investigación de Alexander de Moraes, sospecha que Galván es uno de los financistas del movimiento golpista.

El lobby agrícola de Brasil ayudó a elegir a Bolsonaro en 2018, a causa de su oposición a las protecciones ambientales y los reclamos de tierras indígenas. Aprosoja aglutina a unos 240.000 agricultores.

"Son donaciones de particulares para financiar el paro planificado por Zé Trovão (presunto camionero mencionado por Reis en el audio), quizás patrocinado por Antonio Galván y ampliamente publicitado por Wellington Macedo (un Youtuber Pocketnarista)", según un extracto del documento elaborado por Morares.

Galván apareció junto a Sérgio Reis en un video en el que el cantante hablaba de ir a la huelga para presionar a la Corte Suprema y al Congreso. Reis y los productores de soja grabaron un video en la elegante sede de Aprosoja, en Lago Sul, en Brasilia.

Aunque Aprosoja niega participar en la organización del movimiento, algunos de sus directores participan activamente en grupos que coordinan el movimiento, en particular el presidente Galván.

Según ordenó una disposición judicial del ministro de Moraes, Galván y los demás líderes del movimiento no pueden utilizar más las redes sociales para promover sus intenciones. También se les prohibió llegar a menos de 1 kilómetro de la Praça dos Três Poderes, en Brasilia, y participar en eventos en las calles y monumentos del Distrito Federal.

Sin embargo, es probable que el movimiento no considere acatar las decisiones, en especial en lo que atañe a respetar al STF, objeto de la ira de Bolsonaro y de las protestas que él agita.

El comunismo

Los organizadores de los eventos quieren reunir hasta 2 millones de personas en Brasilia durante la semana del feriado del 07/09, y mantener un acampe de 10.000 personas durante 1 mes en la capital, según el habeas corpus ya presentado por miembros del grupo "Movimento Brasil Verde Amarelo", dijo su vocero de prensa. ante el STF para garantizar la realización del campamento.

Jair-Bolsonaro-y-Antônio-Galvan.jpg

Para asegurarse de que nadie sea arrestado durante la manifestación del 07/09, Wilson Koressawa, un abogado que se declara asesor legal del movimiento, presentó el hábeas corpus colectivo ante el STF, con fecha de vencimiento el 20/09, intentando que los integrantes del movimiento circulen y se expresen sin ser amenazados ni detenidos. El documento identifica a 216 personas pero también incluiría a cualquier persona que participe en la movilización.

Los costos financieros de la actividad serán cubiertos por los ruralistas, incluido el campamento y 3 comidas diarias, que se servirán en el Rotary Club, según uno de los líderes del movimiento, el camionero Marcos Gomes, conocido como 'Zé Trovão', quien también fue mencionado en el fallo del juez Alexandre de Moraes.

“Están donando su tiempo, paralizando su trabajo para luchar por el país. Para que luego no se les quite el derecho a trabajar y a tener lo que lucharon por conquistar”, le explicó 'Zé Trovão' a la web opositora a la marcha, The Intercept.

Los productores, según él, temen perder sus posesiones ante el "comunismo", una amenaza que nunca existió realmente en Brasil, pero que ya se usó como excusa para el golpe de 1964, y que a menudo aparece en el discurso del presidente Jair Bolsonaro, quien dice ser víctima de una conspiración comunista, atea, abortista y promiscua -con lo cual intenta atraer atanto a los ruralistas como a las organizaciones evangélicas conservadoras-.

'Zé Trovão' comenzó a destacar en las redes en las últimas semanas, anunciando que la agroindustria pagaría para que los militantes fueran a Brasilia. Todos los días, publica videos en la red social Facebook que informan sobre los preparativos del evento y trata de alimentar el levantamiento:

Si tienes miedo, quédate en casa, porque entonces el terror llamará a tu puerta. Pero si no quieres el terror en tu puerta, es hora de levantarte. Sal de tu casa, invade Brasilia, invade Brasil. Recuperemos nuestra libertad. Si tienes miedo, quédate en casa, porque entonces el terror llamará a tu puerta. Pero si no quieres el terror en tu puerta, es hora de levantarte. Sal de tu casa, invade Brasilia, invade Brasil. Recuperemos nuestra libertad.

'Zé Trovão', dice el documento de la PGR, “afirma que se puso en contacto con el 'agronegocio', que le prometió 'apoyar su causa', que pretende 'levantar empresarios' para 'financiar el viaje' de la gente la capital federal y que pretende 'salvar al país de esta carroña podrida llamada ministros del STF'. Afirma que solo regresará a casa con 'todo resuelto'”.

Verde e Amarelo

Hay grupos autónomos, que organizan el viaje por su cuenta. El principal canal de recursos es el portal 'Brasil Livre', que tenía una fotografía divulgada por 'Zé Trovão' y otros líderes del movimiento, y bloqueada por el fallo de Alexandre de Moraes, en nombre de la Coalização Pro-Civilização Cristiana, cuyo presidente, Alexandre Peterson, también aparece entre los investigados por la PGR. El grupo es muy activo en la recaudación de dinero aportado por donantes no identificados.

Parte de la organización también cuenta con el apoyo del 'Movimento Brasil Verde e Amarelo', un sindicato de más de 100 asociaciones vinculadas a la agroindustria que ya llevó a 100.000 personas a Brasilia el 15/05 en un acto a favor de Bolsonaro.

Amarildo dos Santos, veterano investigador privado de Santa Catarina, es uno de los responsables de organizar las caravanas de 'Brasil Verde Amarelo'. Él ofrece un pase gratis para la manifestación en Brasilia e invita: "Si no puedes pagar tu boleto, contáctame".

Santos, quien también encabeza el Partido de la Mujer Brasileña, el PMB, en Itapema, Santa Catarina, aparece en videos explicando paso a paso cómo viajar gratis el 07/09 hacia la capital federal.

Él le confirmó a The Intercept que el movimiento “cuenta con el apoyo de la agroindustria y que, en algunos estados, está facilitando ómnibus para trasladar a estas personas al campamento” (en Brasilia):

Ellos [los ruralistas] están proporcionando 2.000 baños químicos para el campamento de Brasilia, con ducha, desayuno, almuerzo y cena gratis para todas estas personas, que son del gremio de agricultores, y vamos a acampar por tiempo indefinido hasta el juicio político a los ministros del STF. Ellos [los ruralistas] están proporcionando 2.000 baños químicos para el campamento de Brasilia, con ducha, desayuno, almuerzo y cena gratis para todas estas personas, que son del gremio de agricultores, y vamos a acampar por tiempo indefinido hasta el juicio político a los ministros del STF.

Sobre el video en el que aparece ofreciendo ayuda a quienes no pueden pagar el viaje, Santos ahora se justifica diciendo que la grabación es antigua y que la ayuda que ofrece proviene de los simpatizantes del movimiento. “Son personas voluntarias las que regalan entradas”.

La generosidad de los agroempresarios hacia el gobierno federal es recíproca. En los últimos dos años, Bolsonaro ha enviado más de R$ 121 millones (US$ 23 millones) a asociaciones, gremios rurales y cooperativas vinculadas a la agroindustria, según una encuesta en el Portal da Transparência.

Bolsonaro patrocinó más de una decena de ferias y eventos del sector: desde el Salón Agrotec Feira Agrotecnológica de Negócios, en Mato Grosso; al 51° Salón y Feria Agrícola en Castanhal, en Pará.

La mayor parte de los recursos provino de los ministerios de Agricultura, de Economía y de Defensa. Pero, por ejemplo, el Comando del Ejército brasilero asignó 3 veces más recursos a estas organizaciones que la Armada y la Fuerza Aérea juntas.

Los evangélicos

El movimiento revoltoso ganó apoyo evangélico durante agosto. El pastor Silas Malafaia, uno de los mayores exponentes evangélicos de Brasil, comenzó a invitar a sus fieles a participar en eventos y manifestó su apoyo a la propuesta de Sérgio Reis. Malafaia no irá a Brasil sino que prometió su presencia en una manifestación en la Avenida Paulista, en São Paulo, el día 07/09, junto a otros pastores.

Silas Malafaia y Jair Bolsonaro.jpg

Claudio Duarte, pastor de la Iglesia Bautista que tiene casi 6 millones de seguidores en Instagram, dijo en un sermón que "el país está al borde de la guerra civil".

Él agregó en su agitación dramática:

No estoy empoderando, estoy alertando a la iglesia. El 7 de septiembre es un día importante para Brasil. Divulguelo. No estoy empoderando, estoy alertando a la iglesia. El 7 de septiembre es un día importante para Brasil. Divulguelo.

Otro militante es Dom Werneck, apodado 'Reginaldo Verneque', un YouTuber que aboga por la intervención militar.

Él y su grupo detestan al presidente Bolsonaro pero también quieren que se elimine el STF. Ellos reivindican al vicepresidente, general Hamilton Mourão, y reclaman que él asuma el poder.

Dom ya promovía la intervención militar desde antes del triunfo electoral de Bolsonaro y dice que el apoyo agrícola a los movilizados ocurre desde 2013, cuando los primeros movimientos comenzaron a aparecer con cierta fuerza en el país, en ese momento contra el Movimiento Sin Tierra, de la izquierda brasilera.

“Una ayuda [de los ruralistas], por ejemplo, fue la manifestación '#EuAutorizoPresident' [yo autorizo al Presidente], a la que aportaron camiones, 4 escenarios eléctricos, dinero a cada uno que fueron a Brasilia, incluso para el almuerzo”, fue su testimonio.

En los grupos que organizan las caravanas para el 07/09, los organizadores dijeron que los ómnibus ya estaban pagos y que solo necesitan personas para llenarlos. Algunos reclutadores cobran valores simbólicos por el viaje y aseguran que los demás gastos serán cubiertos por el agro.

Según Dom, gracias a los ruralistas, en las movilizaciones siempre "habría barbacoa todos los días", y mencionó a un tal 'Nabhan'.

Es el apodo de Luiz Anthonio Nabhan García, ex presidente de la Unión Democrática Rural, la UDR, hoy día secretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de Agricultura; responsable de los temas relacionados con la reforma agraria. Él integra el grupo de 'amigos de Galván'.

Además de ruralistas y evangélicos, los actos también contarán con la presencia de camioneros, que se concentrarán en el Parque Leão, en Recanto das Emas, en Brasília; y motociclistas, que ya venían homenajeando a Bolsonaro en concentraciones a lo largo de todo el país.

Emílio Dalçoquio, propietario de una de las mayores empresas del sector del transporte en Santa Catarina y “amigo personal” de la familia Bolsonaro, es otro de los que declara su apoyo al movimiento. Dalçoquio es el fundador de Associação Lux Brasil, un grupo que administra páginas webs y canales en redes sociales.

“Vamos a honrar nuestra bandera antes de que se ponga roja”, dice Dalçoquio.

La proclama

El hábeas corpus llegó primero al ministro Alexandre de Moraes, y luego a su colega Gilmar Mendes, quien ya se ha pronunciado varias veces contra los movimientos golpistas.

Entre julio y agosto, Trovão, Dalçoquio y otros líderes se reunieron en Santa Catarina para delinear “las estrategias”, reveló en su momento Amarildo dos Santos al publicar fotos del encuentro en las redes sociales.

Alexandre de Moraes.jpg

Entre los grupos involucrados estaban, además de Brasil Verde Amarelo y Lux Brasil, el B-38, un grupo formado en su mayoría por soldados de reserva creado en el momento de las elecciones y que afirma tener representantes en 1.200 ciudades de todos los estados brasileños.

Luego, en Florianópolis, Bolsonaro invitó a sus seguidores a "luchar con todas las armas" y "dar la vida por la libertad". Y atacó a los ministros del STF con un ultimátum: "No sigan provocándonos. No quieran amenazarnos".

El 09/08 comenzó a circular en los grupos un video de Roberto Jefferson, presidente nacional del PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). En el mensaje, él dijo que el movimiento “exigiría la destitución de 10 de esos 11 ministros del STF”.

“Ese día se llamará Independencia o Muerte”, dijo Jefferson, citando la organización de un movimiento articulado de Santa Catarina y otros estados. Jefferson fue detenido 2 días después por orden de Moraes en el expediente conocido como 'Investigación 4.874', sobre organizaciones criminales que actúan como milicias digitales.

Con el arresto de Jefferson, Sergio Reis quedó a cargo de la 'bajada de línea'. En uno de sus audios él asegura que almorzó con el presidente Bolsonaro y Ernesto Araújo, exministro de Relaciones Exteriores, en presencia de generales y ministros, información desmentida por el general Braga Neto, ministro de Defensa.

En el mensaje, Reis dice que, el 08/09, al día siguiente de la movilización, él entregará la solicitud de juicio político de los ministros del STF al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

Otro grupo activos, desde Telegram, es Official B-38 Super Group, que reúne a 35.259 miembros, que cada día chatean para organizar caravanas en varias ciudades del país.

En las reuniones, los líderes del movimiento advirtieron que no se descarta una invasión al edificio del STF.

Un miembro explicó la intención de confrontación. “Si no lo resuelve en las primeras 72 horas, él [Bolsonaro] tira los camiones y los tanques a la calle, lo cierra todo, y si no, entramos y los sacamos con los dientes, la fuerza, la garra”.

Un miembro de la B-38 en Mato Grosso do Sul explicó:

Saldremos el día 4 sin fecha de regreso, al principio nuestros ómnibus están pagados hasta el día 11. Saldremos el día 4 sin fecha de regreso, al principio nuestros ómnibus están pagados hasta el día 11.

Se aconseja no llevar ni mujeres ni niños.

Los activistas dicen que Bolsonaro estaría listo para una "intervención militar" basada en una interpretación vaga del artículo 142 de la Constitución. La información que circula en los grupos fue avalada por el general retirado Augusto Heleno, de la Oficina de Seguridad Institucional, GSI, quien afirmó en una entrevista que el gobierno está preparado para activar tal dispositivo.

“Bolsonaro creará un Tribunal Militar y elevará a las Fuerzas Armadas a la categoría de poder moderador”, predican los mensajes que prometen “eliminar el comunismo en Brasil”.

Simplemente olvidan que no existe tal disposición en la Constitución Federal de 1988.

Según el jurista Pierpaolo Bottini, profesor de Derecho de la USP, existe una interpretación malintencionada del texto.

Esta disposición [artículo 142] no determina en ningún momento que las Fuerzas Armadas intervengan por encima de otros poderes. Lo que dice es que pueden intervenir para garantizar el orden, no para moderar, nunca para lanzar un golpe de Estado. Esta disposición [artículo 142] no determina en ningún momento que las Fuerzas Armadas intervengan por encima de otros poderes. Lo que dice es que pueden intervenir para garantizar el orden, no para moderar, nunca para lanzar un golpe de Estado.

Bottini agrega que tampoco es prerrogativa del Presidente solicitar la destitución de los ministros de la Corte Suprema y que el rito de acusación de los magistrados de la Corte incluye imputaciones y la instrucción de un proceso judicial, "sin ninguna injerencia del Ejecutivo ni Fuerzas Armadas".