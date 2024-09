Kate Middleton ganó la batalla: Finalizó la quimio contra el cáncer

image.png Video muestra a la princesa y el Príncipe William en la playa en el bosque.

A través de un video íntimo y familiar, en el que aparece con el Príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis; y sus padres, Michael y Carole Middleton, jugando a las cartas, haciendo un picnic y disfrutando de la playa, comunicó que finalizó el proceso de lucha contra el cáncer al que describió como "increíblemente duro y aterrador".

En el video, Kate Middleton agradeció el respaldo y las muestras de amor que recibió a lo largo de su tratamiento contra la enfermedad y anticipó que de ahora en adelante tratará de mantenerse saludable.

image.png "Entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza", dice Kate

La próxima Reina y favorita de la ciudadanía británica, visiblemente emocionada, manifestó que aún queda un "largo camino hacia la recuperación total".

"Hacer lo que pueda para mantenerme libre de cáncer es ahora mi enfoque. Aunque he terminado la quimioterapia, mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir tomando cada día como viene. Sin embargo, espero volver al trabajo y asumir algunos compromisos públicos más en los próximos meses cuando pueda”, aseveró en el video.

Y añadió: "A pesar de todo lo que ha pasado hasta ahora, entro en esta nueva fase de recuperación con un renovado sentido de esperanza y aprecio por la vida. William y yo estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido y hemos sacado una gran fuerza de todos aquellos que nos están ayudando en este momento".

Desde la cirugía programada del 11 de enero, Kate Middleton no había sido vista en público, y ello sumado a la edición de una fotografía familiar de la familia real que publicó la cuenta oficial de X de la Corona Británica, generó más especulaciones sobre el paradero y situación de la princesa: desde que padecía la enfermedad de Crohn o estaba en una internación psiquiátrica, hasta rumores de infidelidad de parte de William.

En el video de marzo (22/03), Kate expresó que tanto ella como William habían necesitado tiempo para comunicarle a sus hijos, George, de 10 años, Charlotte, de ocho, y Louis, de cinco, del diagnostico de la enfermedad.

image.png

"Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", dijo Kate.

“Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, agregó.

El Palacio de Buckingham le dijo a la BBC que la princesa de Gales comenzó la quimioterapia a finales de febrero.

Buen semblante en medio de la quimio:

Desde un banco en los jardines de Windsor, en marzo, Kate habló dos minutos y 16 segundos. Su mensaje fue filmado el por la BBC. Fue clara, concisa y sólo en un momento le cambió su semblante: cuando puntualizó del 'shock' que fue el diagnóstico para ella y su familia.

En su discurso del video, la princesa de Gales, la favorita de la familia real de parte de la ciudadanía, inició con palabras de agradecimiento a todas las personas que le habían mandado mensajes de apoyo.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, explicó.

Kate Middleton contó que les dijo a sus hijos que ella sanará el cáncer. “Como les he dicho; Estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, aseveró.

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, dijo.

