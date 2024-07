Juicio contra excandidata de Perú: Odebretch también manchó a Macri y Kirchner

"Este caso no tiene futuro jurídico, va a terminar en una absolución", aseguró Giulliana Loza, abogada de Fujimori, al canal de televisión Latina.

La magistrada Nayko Coronado que preside el Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional, decidirá la culpabilidad o inocencia de la hija mayor del clan Fujimori, que en caso de ser culpable no podrá postularse a elecciones. La Fiscalía peruana exige 30 años y 10 meses de prisión para la tres veces excandidata.

Ahora bien, la oficina de la constructora brasilera, Odebretch, implicada en una red de sobornos, mantiene una oficina administrativa en Buenos Aires pese a que no puede operar en el país tras destaparse la olla de su esquema de coimas para licitar obras en 12 países de Latinoamérica, muchas de ellas inconclusas.

A seis años de haber admitido el pago de sobornos por US$35 millones en el país a funcionarios y empresarios kirchneristas y de Cambiemos, ningún miembro de la compañía ha sido sometido a indagatorias ni a juicios penales en tribunales de Argentina, según lo reveló una investigación de elDiarioAR junto al equipo de Investiga Lava Jato* con la coordinación de Convoca.pe y periodistas de seis países de América latina.

‘Lava Jato’ dio con la captura a finales del 2015 de Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, quien fue condenado a 19 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el multimillonario fraude a la estatal Petrobras

Ni tampoco ha ido preso el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, que fue socio de Marcelo Odebrecht en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, inconcluso —en los gobiernos de Kirchner y Cambiemos—, una de las tres investigadas en Argentina por el esquema de pago de sobornos que también incluye a funcionarios cercanos a Julio De Vido y a Nestor Kirchner.

En octubre de 2016, el entonces presidente Mauricio Macri reinauguró las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento anunciadas durante el gobierno de Nestor Kirchner, junto a otros funcionarios de Cambiemos: la empresa de su primo era socia de Odebretch (tales obras se volverían a suspender y nunca han sido finalizadas).

image.png Marcelo Odebrecht y Angelo Calcaterra fueron socios en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las tres obras investigadas en Argentina por el pago de sobornos. Convoca.pe

La causa de megacorrupción continúa en una especie de limbo judicial, sin sentencias ni veredictos contra los 50 empresarios y políticos que han sido indagados en el proceso judicial, que están en libertad. Más aún, cuando Argentina es el quinto país más sobornado por Odebretch según las cortes de Brasil y USA: los sobornos en el país se habrían desembolsado por tres obras y durante el periodo 2007-2014 (según el documento del Dpto. de Justicia de USA).

“Así, los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”, explicó el fiscal al juez del caso Odebretch en Argentina en un escrito fechado el 6 de septiembre del 2022.

El fiscal federal Franco Picardi se opuso, en principio, a un peritaje ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, porque “la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas”.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas, dado que, como se mencionó precedentemente, no se cuestiona en el caso la oferta económica, si era adecuada, o si era correcto el precio por kilómetro, el porcentaje de los pagos en función de la totalidad de la obra o los pagos en función del avance de la obra”, exclamó por aquel entonces.

También, el fiscal reclamó en el 2022 al juez que definiera la situación procesal de los 50 acusados de presunta administración fraudulenta y pago de sobornos en la obra del Sarmiento, anunciada en 2005 por Néstor Kirchner, adjudicado durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008) y resucitada por Macri en 2016.

Tal soterramiento del Sarmiento estaba a cargo del Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS), conformado por Odebrecht, Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa, pero a dos décadas del primer anuncio no se finalizó.

Asimismo, pese a que en el 2019 el juez argentino -a cargo de la causa- había procesado a 26 de los acusados por dádivas, luego sobreseyó a otros tres y dictó 21 faltas de mérito que beneficiaron a Angelo Calcaterra (primo de Macri junto a su socio Lorenzo Ghella) y a funcionarios kirchneristas. Entre tales procesados se encontraban el exministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; y el ex funcionario de Planificación, Roberto Baratta.

Definitivamente las faltas de méritos beneficiaron a todos (ya que implican que no hay certezas sobre el delito de cohecho) y viraron a un procesamiento por un delito menor, el de dádivas.

Odebretch y Lava Jato manchó a todos los gobiernos

Recordemos que el magistrado Raymond J. Dearie del Distrito Este de Nueva York, a cargo de la primera causa Odebrech que destapó la red de sobornos en 12 países de Latam y África, aplicó por esos años una multa de 2.600 millones de dólares a Odebrecht por utilizar el sistema bancario norteamericano para mover el dinero de los sobornos que pagó para conseguir contratos de obras públicas en varios países.

Por su parte, en el caso de Brasil, también fue un escándalo inaudito el de Odebretch (Lava Jato), que alcanzó al gobierno del PT de Lula: alrededor de 200 políticos de los principales partidos fueron acusados por los empresarios de haber recibido sobornos o ventajas indebidas a cambio de facilitar contratos con Petrobras. Entre ellos figuran los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y el ex efe del Estado, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), además de varios miembros de su gabinete.

En ese sentido, como reveló Urgente24, el caso 'Lava Jato' fue bautizado así por ser un entramado de corrupción y de lavado dinero desde una gasolinera con taller de limpieza (Lava Jato) en Brasilia, que 'blanqueaba' dinero espurio de Petrobras.

La punta del ovillo partió del descubrimiento en el 2014 del Lava Jato '(lavadero de autos') tras una simple requisa a una gasolinera de Brasilia en busca del cambista Alberto Youssef, acusado de blanquear dinero, hecho que provocó la detención poco después de Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012.

